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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.08.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

2019 yılını 100 milyon TL’nin üzerinde bitirmeyi hedefliyor

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2019 yılını 100 milyon TL’nin üzerinde bitirmeyi hedefliyor

Garaj Sepeti’nin geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı Araba.com platformu, yenilendi. Platformda aylık bazda 7 milyon TL’lik kayıtlı alım satım işlemi yapılırken 2019 yılını 100 milyon TL’nin üzerinde bitirmeyi hedefliyor.

Türkiye’de otomotiv ekosisteminin dijitalleşmesi yönünde çalışmaları bulunan Garaj Sepeti, 2018 yılında satın aldığı platformu yaptığı altyapı yatırımları ile büyütüyor. Yaklaşık dokuz aylık çalışma sonucunda yenilenen sitede araç alım satımının çeşitli modelleri sunuluyor.

Platformu satın aldıktan sonra yaptıkları pazar araştırmasını baz alarak internet sitesin de yenilikler yaptıklarını vurgulayan Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikol “Araştırmada müşterilerin araba alma ve satmada yaşadığı zorluklar öne çıkmıştı. Biz de bu bilgilerle platformu güncelledik ve platformu sürücülere araç ve yedek parça alım satımında yeni nesil çözümler sunan pazar yeri olarak konumlandırdık. Şu anda platformun 3 milyonluk veritabanı bulunuyor; sürekli artan değerlerle ayda 7 milyon TL’lik kayıtlı alım satım işlemi yapılıyor. 2019 yılını 100 milyon TL’nin üzerinde tamamlayacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Sertifikalı Araç: İnternette ihtiyaç duyulan arabayı bulsak da sonrasında gerçek sahipleri ile konuşup pazarlık yapmak, bazıları ile buluşmak, arabayı bir tamirciye veya bir ekspertize götürmek gerekiyor. Sertifikalı Araçlar hizmeti ise platformun uzmanı tarafından yerinde bizzat incelenmiş pazarlığı yapılmış araçları kapsıyor. 7 gün sebepsiz iade garantisinin de yer aldığı hizmet kapsamında, sürücüler endişe etmeden sadece platformun uzmanı ile muhatap olarak araç alım işlerini tamamlıyorlar.

Bana Araba Bul: İnternette ilan sitelerini gezip uygun arabayı bulmak oldukça zaman alıyor. İnternet sitesinin yeni hizmeti sayesinde bütçesini veya tercih edilen aracın özelliklerini Araba Bul formunda belirten sürücülere en uygun araç, uzmanlar tarafından en kısa sürede bulunuyor.

Hemen Araba Sat: Hemen Araba Sat özelliği ile aracı satmak çok kolaylaşıyor. Hemen Araba Sat sayfasından aracın satış değerine ilişkin fiyat motoru sürücüye fiyat aralığı veriyor. Bu fiyatı beğenen sürücüler ister internet sitesinin Hemen Araba Sat noktasına aracını getiriyor ve 30 dakikada parasını nakit olarak alıyor isterse de söz konusu sitenin uzmanları aracı yerinde ziyaret ederek ödemeyi yapıyor. Tanımadığı pek çok kişiyle konuşmak, aracı potansiyel alıcılarla birlikte ekspertizlere götürmek ve pazarlık yapmak artık tarihe karışıyor.

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