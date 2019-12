2019 yılında günümüzün yüzde 9’u sosyal medyada geçti

Fotoğraf: iStock

We Are Social verilerine göre, 2019’da ortalama olarak her gün 2 saat 46 dakikamızı sosyal medya mecralarında geçirdik. Bu süre diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça fazla. Yani bir günümüzün %9’u sosyal medyada geçiyor da diyebiliriz. Üstelik bu süre, diğer ülkelerde olduğu gibi ağırlıklı olarak tek bir mecra özelinde geçirilmiyor. Araştırmalara gösteriyor ki, tüm sosyal medya mecralarında en fazla aktif ve etkileşime geçen kullanıcıya sayısına sahip ülkelerin arasında yer alıyoruz.

Sosyal medya, basının da gündemi…

Sosyal medyanın vakit geçirdiğimiz, gündemi takip ettiğimiz, sosyalleştiğimiz bir dünyaya dönüşmesiyle, mecralarda yaşanan gelişmelerin basına da daha fazla yansıdığını görüyoruz. Ajans Press’in verilerine göre, 2019 yılında ülkemizde ‘sosyal medya’ konulu tam 131 bin 791 haber yapıldı. Araştırmaların ortaya koyduğu en önemli verilerden biri de sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin gündem oluşturmada artık televizyondan çok daha etkili olduğu.

Hangi ülkeler ne kadar vakit geçiriyor?

Sosyal medyada bizden daha fazla vakit geçiren ülkelere gelecek olursak; ilk sırada 4 saat 12 dakika sosyal medya kullanımıyla Filipinler geliyor. İkinci sırada 3 saat 34 dakika ile Brezilya, üçüncü sırada ise 3 saat 31 dakika ile Kolombiya var. Yani anlaşılacağı üzere, listenin ilk sıralarında gelişmiş ülkeler yok, hatta kendilerini listelerde görmekte bile zorlanıyoruz. Örneğin; Japonya günlük 36 dakika ile listenin en sonunda yer alıyor.

Peki sosyal medyada ne buluyoruz?

Biz neden sosyal medyayı bu kadar çok seviyoruz, bu kadar fazla vakit geçiriyoruz diye sorulduğunda muhakkak sizin de aklınıza bir çırpıda gelen sebepler olacaktır. Belki de işin aslı sosyal medyayı sevmemiz falan değildir. Belki işsizlik, belki hak arayışlarımıza destek bulma ihtiyacımız belki de ekonomik sebeplerle yeterince sosyalleşip eğlenemediğimiz için kendimize deşarj olacağımız yeni bir dünya aramamız… Hepimiz, hayatlarımızda bulamadığımız, eksikliğini hissettiğimiz bir şeylerin yerini sosyal medyada doldurmaya çalışıyoruz ve günün sonunda aynı dijital gemide buluşuyoruz. Bakalım 2020 yılında bu gemide neler yaşanacak, dalgalar ve rüzgar bizi hangi kıyılara savuracak…





Şinasi Furkan AVCI

twitter.com/snsfrknvc