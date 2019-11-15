2019 yılına damga vuran en tehlikeli 5 zararlı yazılım

Önceden önlem almanın önemine dikkat çekmeyi hedefleyen şirket, yıl boyunca nelerle karşılaştığımızı hatırlatıyor. Aralarında Türk kripto para kullanıcılarını hedef alan bir zararlı da var. İşte, uzmanlara göre bu yıl ortaya çıkan en ilginç zararlı yazılımlar.



1. Machete

Machete, siber casusluk operasyonları için ağırlıklı olarak Venezuela’da olmak üzere Ekvador, Kolombiya ve Nikaragua’da da kullanılmış bir kötü amaçlı yazılımdır. Operatörler, Machete’yi hedefli kimlik avı aracı olarak kullanıyor ve çoğunlukla ordu, eğitim, polis veya dış ilişkiler alanlarında devlet kuruluşlarını hedef alıyor. Bu etkinliğin arkasındaki grup, gezinme rotalarını içeren dosyaların peşine düşüyor ve hem genel ofis dosyalarını hem de özel coğrafi dosyaları çalmayı hedefliyor.

Machete, kurbana odaklanan ve genellikle grubun önceden çaldığı gerçek belgeleri içeren e-postalarla iletiliyor. Bu e-postalarda, çalıştırıldığında ekran görüntüsü alabilen, tuş vuruşlarını günlüğe kaydedebilen, panoya erişebilen, dosya alıp şifreleyebilen ve kurbanın coğrafi konum bilgilerini toplayabilen kötü amaçlı yazılımın olduğu bir bağlantı veya ek bulunuyor.



2. Android/Filecoder.C

Android fidye yazılımı örneklerindeki iki yıllık azalmanın ardından görülmesi nedeniyle dikkat çekici bir keşif olan bu fidye yazılımı, mobil cihazlardaki dosyaları şifreleyerek bu dosyaların şifresinin çözülmesi için Bitcoin cinsinden ödeme talep ediyor. Yazılım, saldırganların indirilebilecek Android dosyaları içeren bir etki alanına kurban çekmek için gönderi ve yorumları kullandığı çevrimiçi forumlar yoluyla dağıtılıyor.

İndirildiğinde bu kötü amaçlı yazılım dosyaları, yalnızca dosyaları şifreleme değil, kurbanın rehberindeki kişilere metin mesajı gönderme kapasitesine de sahip. Yazılımı daha çok yaymak için kullanılan bu mesajlar alıcılara, bir uygulamada fotoğrafları bulunduğunu ve bu durumu çözmek için bağlantıya tıklamaları gerektiğini söylüyor.



3. Android/FakeApp.KP

Bu kötü amaçlı yazılım, bir Türk kripto para birimi olan BtcTurk’ün oturum açma kimlik bilgilerini avlamak için kullanıldı. Bu, Google’ın mart ayında SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulamasını (2FA) koruma amaçlı olarak getirdiği kısıtlamaları aştığı keşfedilen ilk kötü amaçlı yazılımdır. 2FA, şirket tarafından kullanıcıya metin mesajıyla tek seferlik bir parola gönderilmesi gibi yollarla kullanıcıların kimliğini doğrulamak için kullanılan bir güvenlik önlemidir.

SMS mesajlarını önlemek Google’ın yeni kısıtlamalarıyla daha zor hale geldiğinden bu uygulama, bunun yerine cihazın ekranında görünen bildirimleri okuyarak tek seferlik parolaları elde ediyor. BtcTurk uygulamasının kimliğine bürünen bu kötü amaçlı yazılım, bildirimleri kapatma özelliğine de sahip. Yani kurban hiçbir bildirim almadan saldırgan, dolandırıcılık işlemleri gerçekleştirebiliyor.



4. Varenyky

Varenyky, özellikle Fransa’daki kişileri hedef alan ve çeşitli istenmeyen e-postalar dağıtan bir kötü amaçlı yazılımdır. Varenyky, Temmuz ayında bir şantaj girişimi başlatmış ve bunu yaymak için fatura belgeleri gibi görünen e-posta eklerini kullanmıştı. Kurbanın belgedeki makroları etkinleştirmesi halinde bilgisayar ele geçirilmekte ve kullanıcının ekranı saldırgan tarafından kaydedilebilmekteydi. Bu kötü amaçlı yazılımın amacı, şantaj amacıyla kullanılmak üzere kurbanın pornografik içerik izlediğine dair kanıt elde etmekti.



5. Echo ve Kindle için KRACK

Ekim ayında ESET, Amazon Echo ve en az bir Amazon Kindle nesli de dahil olmak üzere pek çok Wi-Fi özellikli cihazın hâlâ Anahtar Yeniden Yükleme Saldırılarına (KRACK) karşı savunmasız olduğunu keşfetti. Wi-Fi ağlarındaki zayıflıklardan faydalanan KRACK güvenlik açıkları, 2017 yılında Mathy Vanhoef ve Frank Piessens tarafından zaten keşfedilmişti.

Ancak iki yıl sonra içinde bulunduğumuz duruma bakıldığında KRACK’lerin hâlâ ciddi bir tehdit olduğu görülüyor. Keşfedilen güvenlik açıkları, saldırganların Hizmet Reddi (DoS) saldırıları yürütmek, ağ iletişimlerini kesmek ve parolalar gibi hassas bilgileri elde etmesini sağlıyor.