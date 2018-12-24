2019 yılına damga vuracak oyunlar
2018, oyun piyasası için oldukça hareketli bir yıl oldu ve pek çok dev yapımla karşılaştık. Peki 2019'dan ne bekliyoruz? Hangi oyunlar karşımıza çıkacak? İşte 2019 yılına damga vurması beklenen oyunlar...
2019 yılında karşımıza pek çok oyun çıkacak; ancak bazı oyunlar var ki oyunseverleri gerçekten de ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. İşte oyunseverlerin dört gözle beklediği o oyunlar:
Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC) / Ocak 2019
Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One) / Ocak 2019
Crackdown (Xbox One, PC) / Şubat 2019
Jump Force (PS4, Xbox One, PC) / Şubat 2019
Anthem (PS4, Xbox One, PC) / Şubat 2019
Metro Exodus (PS4, Xbox One, PC) / Şubat 2019
Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) / Mart 2019
Tom Clancy's The Division 2 (PS4, Xbox One, PC) / Mart 2019
Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One, PC) / Mart 2019
Days Gone (PS4) / Nisan 2019
Shenmue III (PS4, PC) / Ağustos 2019
Star Wars: Jedi Fallen Order (PS4, Xbox One, PC) / 2019
Skull & Bones (PS4, Xbox ONe, PC) / 2019
Rage 2 (PS4, Xbox One, PC) / 2019
Pokemon RPG / 2019
Control (PS4, Xbox One, PC) / 2019
Psychonauts 2 (PS4, Xbox ONe, PC, Mac, Linux) / 2019
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