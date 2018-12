2019 yılına damga vuracak oyunlar

2019 yılında karşımıza pek çok oyun çıkacak; ancak bazı oyunlar var ki oyunseverleri gerçekten de ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. İşte oyunseverlerin dört gözle beklediği o oyunlar:



Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC) / Ocak 2019



Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One) / Ocak 2019



Crackdown (Xbox One, PC) / Şubat 2019



Jump Force (PS4, Xbox One, PC) / Şubat 2019



Anthem (PS4, Xbox One, PC) / Şubat 2019



Metro Exodus (PS4, Xbox One, PC) / Şubat 2019



Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) / Mart 2019







Tom Clancy's The Division 2 (PS4, Xbox One, PC) / Mart 2019



Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One, PC) / Mart 2019



Days Gone (PS4) / Nisan 2019



Shenmue III (PS4, PC) / Ağustos 2019



Star Wars: Jedi Fallen Order (PS4, Xbox One, PC) / 2019

Skull & Bones (PS4, Xbox ONe, PC) / 2019



Rage 2 (PS4, Xbox One, PC) / 2019



Pokemon RPG / 2019



Control (PS4, Xbox One, PC) / 2019



Psychonauts 2 (PS4, Xbox ONe, PC, Mac, Linux) / 2019