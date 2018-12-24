2019 yılına damga vuracak oyunlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri2019 yılına damga vuracak oyunlar
GeriTeknoloji 2019 yılına damga vuracak oyunlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.12.2018 - 08:35, Son Güncelleme:

2019 yılına damga vuracak oyunlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2019 yılına damga vuracak oyunlar

2018, oyun piyasası için oldukça hareketli bir yıl oldu ve pek çok dev yapımla karşılaştık. Peki 2019'dan ne bekliyoruz? Hangi oyunlar karşımıza çıkacak? İşte 2019 yılına damga vurması beklenen oyunlar...

2019 yılında karşımıza pek çok oyun çıkacak; ancak bazı oyunlar var ki oyunseverleri gerçekten de ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. İşte oyunseverlerin dört gözle beklediği o oyunlar:

Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC) / Ocak 2019

Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One) / Ocak 2019

Crackdown (Xbox One, PC) / Şubat 2019

Jump Force (PS4, Xbox One, PC) / Şubat 2019

Anthem (PS4, Xbox One, PC) / Şubat 2019

Metro Exodus (PS4, Xbox One, PC) / Şubat 2019

Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) / Mart 2019

2019 yılına damga vuracak oyunlar


Tom Clancy's The Division 2 (PS4, Xbox One, PC) / Mart 2019

Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One, PC) / Mart 2019

Days Gone (PS4) / Nisan 2019

Shenmue III (PS4, PC) / Ağustos 2019

Star Wars: Jedi Fallen Order (PS4, Xbox One, PC) / 2019

Skull & Bones (PS4, Xbox ONe, PC) / 2019

Rage 2 (PS4, Xbox One, PC) / 2019

Pokemon RPG / 2019

Control (PS4, Xbox One, PC) / 2019

Psychonauts 2 (PS4, Xbox ONe, PC, Mac, Linux) / 2019

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Steam kış indirimleri: Fiyatlar öyle bir düştü ki...

Facebook kendi kripto parasını üretmeye başlıyor

PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...

SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi