2019 yılı boyunca kullanılan en popüler şifreler belli oldu
Kullanıcılar, sosyal medya hesaplarından bankacılık uygulamalarına kadar pek çok hesabı için şifre kullanıyor ve şirketler şifre giriş işlemini kolaylaştırmak için parmak izi tanıma, yüz tanıma gibi teknolojileri hayatımıza dahil ederek işleri kolaylaştırmaya çalışıyor. Peki 2019 yılı boyunca kullanıcılar en çok hangi şifreleri kullanmayı tercih etti?
Bağımsız araştırma grubu, 2019 yılı boyunca kullanıcıların kullandıkları şifreleri derledi. Bu şifreler, veri ihlalleri nedeniyle internete sızan şifrelerden derlendi. Sadece son bir yılda 500 milyon şifrenin internete sızmasıyla birlikte kullanıcıların şifre seçiminde ne kadar özensiz olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.
İşte 2019 yılının en çok tercih edilen 10 şifresi:
12345
123456
123456789
test1
password
12345678
zinch
g_czechout
asdf
qwerty
Kullanıcıların basit şifreler oluşturmasındaki en önemli etken, elbette şifrelerini daha kolay hatırlamak. Ancak bu yöntem oldukça sağlıksız; zira kolay hatırlanacak şifrelerin hack'lenebilmesi de bir o kadar kolay. Özellikle de açıklanan bu 10 şifrenin büyük kısmı oldukça zayıf görünüyor.
Şifre oluştururken mutlaka 8 karakterden daha uzun olmasına dikkat etmeli, şifrenin içeriğinde @ ve sayıların olmasına da özen göstermelisiniz. Ayrıca büyük/küçük harf kullanımı da oldukça önemli.
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