2019 yılı boyunca kullanılan en popüler şifreler belli oldu

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Bağımsız araştırma grubu, 2019 yılı boyunca kullanıcıların kullandıkları şifreleri derledi. Bu şifreler, veri ihlalleri nedeniyle internete sızan şifrelerden derlendi. Sadece son bir yılda 500 milyon şifrenin internete sızmasıyla birlikte kullanıcıların şifre seçiminde ne kadar özensiz olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.



İşte 2019 yılının en çok tercih edilen 10 şifresi:



12345

123456

123456789

test1

password

12345678

zinch

g_czechout

asdf

qwerty



Kullanıcıların basit şifreler oluşturmasındaki en önemli etken, elbette şifrelerini daha kolay hatırlamak. Ancak bu yöntem oldukça sağlıksız; zira kolay hatırlanacak şifrelerin hack'lenebilmesi de bir o kadar kolay. Özellikle de açıklanan bu 10 şifrenin büyük kısmı oldukça zayıf görünüyor.



Şifre oluştururken mutlaka 8 karakterden daha uzun olmasına dikkat etmeli, şifrenin içeriğinde @ ve sayıların olmasına da özen göstermelisiniz. Ayrıca büyük/küçük harf kullanımı da oldukça önemli.