2019 yatırım turunu 1,5 milyon dolar ile kapattı
2019 yılını 1,5 milyon dolar yatırım ile kapatan Garaj Sepeti, aldığı yatırımlar ile birlikte toplamda bir yılda 12 kat büyüdü.
Garaj Sepeti Eş Kurucusu ve CEO’su Mehmet Çelikol yatırım değerlendirmesine ilişkin olarak “Mevcut tüm kurumsal yatırımcılarımızın yatırıma dahil olması bizim için önemliydi. Yeni yatırımcılarımız da Garaj Sepeti’ni bir üst seviyeye çıkarmak için destek alabileceğimiz, özenle seçtiğimiz, alanında uzman kişiler…” dedi.
Bir yılda 12 kat büyüdü
Garaj Sepeti’nin 2019 yılındaki agresif büyümesini alınan yatırımlarla desteklediklerini belirten şirketin Eş Kurucusu ve CEO’su Mehmet Çelikol, “2019 iş modelimizin ana ürünlerini tamamladığımız, pek çok alanda verimliliğe ve karlılığa odaklandığımız bir yıl olması açısından önemliydi. Bir yılda 12 kat büyüyerek 100 Milyon TL’ye ulaşmak da bizim için önemli."
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