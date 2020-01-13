MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri2019 yatırım turunu 1,5 milyon dolar ile kapattı
GeriTeknoloji 2019 yatırım turunu 1,5 milyon dolar ile kapattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 13.01.2020 - 08:58,Son Güncelleme:/

2019 yatırım turunu 1,5 milyon dolar ile kapattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2019 yatırım turunu 1,5 milyon dolar ile kapattı

2019 yılını 1,5 milyon dolar yatırım ile kapatan Garaj Sepeti, aldığı yatırımlar ile birlikte toplamda bir yılda 12 kat büyüdü.

Garaj Sepeti Eş Kurucusu ve CEO’su Mehmet Çelikol yatırım değerlendirmesine ilişkin olarak “Mevcut tüm kurumsal yatırımcılarımızın yatırıma dahil olması bizim için önemliydi. Yeni yatırımcılarımız da Garaj Sepeti’ni bir üst seviyeye çıkarmak için destek alabileceğimiz, özenle seçtiğimiz, alanında uzman kişiler…” dedi.

Bir yılda 12 kat büyüdü

Garaj Sepeti’nin 2019 yılındaki agresif büyümesini alınan yatırımlarla desteklediklerini belirten şirketin Eş Kurucusu ve CEO’su Mehmet Çelikol, “2019 iş modelimizin ana ürünlerini tamamladığımız, pek çok alanda verimliliğe ve karlılığa odaklandığımız bir yıl olması açısından önemliydi. Bir yılda 12 kat büyüyerek 100 Milyon TL’ye ulaşmak da bizim için önemli."

Vodafone Red Kontrol Makine Takip Yönetimi ile İşletmenizin Verimini Artırın!Vodafone Red Kontrol’den Makine Takip ile makinelerinizin performansını anlık takip edebilirsiniz.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle