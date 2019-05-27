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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.05.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

2019 model Call of Duty: Modern Warfare geliyor!

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2019 model Call of Duty: Modern Warfare geliyor!

Call of Duty'nin 2019 yılında çıkacak oyununun ismi belli oldu. Merakla beklenen oyun Call of Duty: Modern Warfare olarak adlandırılacak. 

Call Of Duty, yeni serisiyle beraber kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sabırsızlıkla beklenen oyun hakkında detaylar gün yüzüne çıktı. Kotaku editörü Jason Schreier’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Call of Duty'nin 2019 yılında çıkacak oyununun ismi doğrulandı. 

Call of Duty Modern Warfare isminin verileceği oyun, Infinity Warfare projesinin yumuşatılmış bir versiyonu olarak öne çıkacak. Aynı zamanda bölümler gerçekçi olaylardan esinlenerek kurgulanacak. Modern Warfare'in 2007 yılında yayımlanan Call Of Duty'nin alt serideki ilk oyunu olduğunu belirtelim.   

Jason Schreier’ın attığı Tweet ise şöyle; “Bunun doğru olduğunu onaylayabilirim aynı zamanda komik. İlki ‘Call of Duty 4: Modern Warfare’ ve göründüğü gibi diğeri ‘Call of Duty: Modern Warfare’ Video oyunları saçma.” 

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