2019 model Call of Duty: Modern Warfare geliyor!
Call of Duty'nin 2019 yılında çıkacak oyununun ismi belli oldu. Merakla beklenen oyun Call of Duty: Modern Warfare olarak adlandırılacak.
Call Of Duty, yeni serisiyle beraber kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sabırsızlıkla beklenen oyun hakkında detaylar gün yüzüne çıktı. Kotaku editörü Jason Schreier’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Call of Duty'nin 2019 yılında çıkacak oyununun ismi doğrulandı.
Call of Duty Modern Warfare isminin verileceği oyun, Infinity Warfare projesinin yumuşatılmış bir versiyonu olarak öne çıkacak. Aynı zamanda bölümler gerçekçi olaylardan esinlenerek kurgulanacak. Modern Warfare'in 2007 yılında yayımlanan Call Of Duty'nin alt serideki ilk oyunu olduğunu belirtelim.
Jason Schreier’ın attığı Tweet ise şöyle; “Bunun doğru olduğunu onaylayabilirim aynı zamanda komik. İlki ‘Call of Duty 4: Modern Warfare’ ve göründüğü gibi diğeri ‘Call of Duty: Modern Warfare’ Video oyunları saçma.”
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