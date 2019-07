2019 iPhone Fotoğraf Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

iPhone Fotoğraf Ödülleri (IPPAWARDS), 12. yılın ödüllerini kazananları duyurdu. Bu yılın kazananları dünyada 140’tan fazla ülkeden iPhone fotoğrafçısının gönderdiği binlerce fotoğraf arasından seçildi. Büyük Ödül ve Yılın Fotoğrafçısı Ödülü’nü Big Sister adlı fotoğrafıyla İtalya’dan Gabriella Cigliano kazandı. Yılın Fotoğrafçısı Ödülleri’nde Birincilik, İkincilik ve Üçüncülüğü sırasıyla Sea Stripes adlı fotoğrafıyla Portekiz’den Diogo Lage, Sorry, no movie today adlı fotoğrafıyla Rusya’dan Yuliya Ibraeva ve Come Across fotoğrafıyla Çin’den Pend Hao kazandı.

2019’UN KAZANAN FOTOĞRAFÇILARI

2019’UN KAZANAN FOTOĞRAFLARI

18 kategoride Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri, aralarında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Bahreyn, Belarus, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, İtalya, Japonya, Kanada, Peru, Portekiz, Rusya ve Tayvan’ın da bulunduğu pek çok ülkeden fotoğrafçılara gitti. Bu yıl jüri üyelerinden biri olan Cary Hazelgrove “2019’un fotoğrafları alışılmışın ötesinde muhteşemdi. Gezegeni fotoğraflarla bir araya getiren müthiş çalışmalardı.” dedi.



Büyük Ödül ve Yılın Fotoğrafçısı Ödülü

Big Sister – Gabriella Cigliano, İtalya







Yılın Fotoğrafçısı Birincilik Ödülü,

Sea Stripes – Diogo Lage, Portekiz







Yılın Fotoğrafçısı İkincilik Ödülü

No movie today – Yuliya Ibraeva, Rusya



Yılın Fotoğrafçısı Üçüncülük Ödülü

Come Across – Pend Hao, Çin