2018 yılının en kıymetli şirketi: Microsoft!
Yazılım devi Microsoft, Apple ve Amazon gibi dev rakiplerini geride bıraktı, 2018 yılının 'en kıymetli' şirketi olmayı başardı.
Apple, Ağustos ayında 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket olsa da, Apple'ın düşen hisseleri, Microsoft'u 2018'in en değerli şirketi yaptı. Amazon ve Apple rekabetinde başlarda sessizliğini koruyan Microsoft, aradan sıyrılan isim oldu ve 2018'i dünyanın en değerli şirketi unvanıyla kapatmasını bildi.
Şirket; 2018 yılını 780 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak lider kapattı. 2019 yılının da bu büyük şirketlerin rekabetiyle oldukça hararetli geçeceğini şimdiden söyleyebiliriz.
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