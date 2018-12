2018 yılının en iyi PlayStation 4 oyun videoları açıklandı

Teknoloji devi Sony, bu yıl ses getiren ve internet üzerinden milyonlarca kez izlenen popüler oyun videolarını dünyayla paylaştı. Özellikle God of War ve Spiderman açık ara diğer oyunları geride bırakırken, uzun zamandır beklenen The Last of Us'ın devam oyunu da yoğun ilgi gördü. İşte yıla damga vuran PlayStation 4 oyun videoları:



The Last of Us Part II







God of War







Death Stranding E3 2018







Marvel's Spider-Man E3 2018







Mortal Kombat 11 Reveal







Medievil Announce Trailer