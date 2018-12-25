2018 yılının en iyi PlayStation 4 oyun videoları açıklandı
Sony, bu yıla damga vuran en iyi PlayStation 4 oyun videolarını açıkladı. Listede yıllardır dört gözle beklenen The Last of Us Part II de bulunuyor.
Teknoloji devi Sony, bu yıl ses getiren ve internet üzerinden milyonlarca kez izlenen popüler oyun videolarını dünyayla paylaştı. Özellikle God of War ve Spiderman açık ara diğer oyunları geride bırakırken, uzun zamandır beklenen The Last of Us'ın devam oyunu da yoğun ilgi gördü. İşte yıla damga vuran PlayStation 4 oyun videoları:
The Last of Us Part II
God of War
Death Stranding E3 2018
Marvel's Spider-Man E3 2018
Mortal Kombat 11 Reveal
Medievil Announce Trailer
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