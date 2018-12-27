2018 yılının en güvenilmez şirketler listesi açıklandı
Teknoloji dünyası için oldukça hareketli bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Yepyeni teknolojilerle tanıştığımız 2018'de Facebook'un skandalı başta olmak üzere kullanıcıların markalara olan güvenini ciddi manada zedeleyenler gelişmeler de oldu.
Araştırma şirketi Toluna tarafından paylaşılan veriler, dünyanın en güvenilmez şirketlerini gözler önüne serdi. Elbette bu liste gelişigüzel hazırlanmadı; kullanıcılarını mağdur eden veya adı skandala karışan şirketler bu listeye dahil oldu. İşte teknoloji dünyasında güven konusunda ciddi sıkıntıları olan markaların listesi:
1. Facebook
2. Twitter
3. Amazon
4. Uber
5. Google
6. Lyft
7. Snap
8. Apple
9. Microsoft
10. Netflix
11. Tesla
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