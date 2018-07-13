2018 model Macbook Pro'lar tanıtıldı
Apple yeni 2018 MacBook Pro modellerini resmi olarak tanıttı. Şimdiye kadar geliştirilen en iyi MacBook olduğunu iddia eden Apple daha iyi performans sunacaklarını belirtiyor.
Teknoloji devlerinden Apple bugüne kadar geliştirilen en iyi MacBook olduğunu öne sürdüğü 2018 modellerinin özelliklerini resmi sitesinde duyurdu. İşte Intel'in 8. nesil işlemcilerine sahip 2018 model MacBookların fark yaratacağına inanılan yeni özellikleri.
Yeni Touch Bar ve Touch ID özellikleri bulunan MacBook Pro'larada 4 ila 6 çekirdekli işlemciler bulunacak. Yazılımcılar ve geliştiriciler arasında popüler olacağı ifade edilen MacBook Pro modellerinin çoklu sanal makinelerde test ortamlarının hızı için tasarlandığı ifade ediliyor.
8. nesil işlemcilere sahip modellerin daha fazla performans sunarak kapsamlı yazılımlar ve çoklu görevler sırasında kullanıcılara büyük avantaj sağlayacağı belirtiliyor.
Bu yeni cihazlarında 32 GB bellek desteği sunan Apple, True Tone ekranı ile görüntüde en iyi renkleri sağlamayı amaçlıyor. 500 nit parlaklık ve P3 tabanlı geniş renk yelpazesi desteği bulunan retina ekranı, Mac dizüstü bilgisayarlarda bulunan en iyi ekran olma özelliğine sahip. Şirket, geliştirilmiş üçüncü nesil klavyenin daha sessiz ve kelebek klavyelerde yaşananlardan sonra daha iyi olduğunu ifade ediyor.
Radeon Pro grafik kartları ile gelen 2018 model MacBook'lar daha büyük Force Touch, stereo hoparlörler, özel soğutma sistemi ve Thunderbolt 3 portları gibi özellikleri de bünyesinde bulunduruyor.
Ayrıca ilk olarak iMac Pro ile sunulan Apple T2 çip sayesinde MacBook Pro artık güvenli başlatma ve çalışırken şifrelenen depolama alanı desteğiyle gelişmiş sistem güvenliği sunuyor. Ek olarak “Hey Siri” özelliği de ilk kez Mac’e geliyor.
2018 Model 15 inç MabBook Pro Özellikleri
* 2.9 GHz’e kadar 6 çekirdek Intel Core i7 ve Core i9 işlemciler, Turbo Boost ile 4.8 GHz’e kadar yükseltme
* 32 GB’a kadar DDR4 RAM desteği
* 4 GB video bellekli (GPU) Radeon Pro grafikler
* 4 TB’a kadar SSD depolama
* True Tone ekran teknolojisi
* Apple T2 çipi
* Touch Bar ve Touch ID
2018 Model 13 inç MabBook Pro Özellikleri
* 2.7 GHz’e kadar 4 çekirdek Intel Core i5 ve Core i7 işlemciler, Turbo Boost ile 4.5 GHz’e kadar yükseltmeye ek 2 kat eDRAM
* 128 MB eDRAM ile tümleşik Intel Iris Plus Grafikler 655
* 2 TB’a kadar SSD depolama
* True Tone ekran teknolojisi
* Apple T2 çipi
* Touch Bar ve Touch ID
2018 Model MacBook Pro Fiyatları
Yeni 13 inç MacBook Pro modelleri 10,999 TL’den, 15 inç MacBook Pro modelleri ise 14,999 TL’den başlayan fiyatlarla gelecek. 15 inç ekranlı en yüksek özelliklere sahip modelin ise 40,799 TL gibi bir fiyatı olacağı belirtiliyor. 2018 model MacBook Pro'ların ilerleyen günlerde satışa çıkacağı ifade ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle