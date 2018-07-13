2018 model Macbook Pro'lar tanıtıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri2018 model Macbook Pro'lar tanıtıldı
GeriTeknoloji 2018 model Macbook Pro'lar tanıtıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
13.07.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

2018 model Macbook Pro'lar tanıtıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2018 model Macbook Pro'lar tanıtıldı

Apple yeni 2018 MacBook Pro modellerini resmi olarak tanıttı. Şimdiye kadar geliştirilen en iyi MacBook olduğunu iddia eden Apple daha iyi performans sunacaklarını belirtiyor.

Teknoloji devlerinden Apple bugüne kadar geliştirilen en iyi MacBook olduğunu öne sürdüğü 2018 modellerinin özelliklerini resmi sitesinde duyurdu. İşte Intel'in 8. nesil işlemcilerine sahip 2018 model MacBookların fark yaratacağına inanılan yeni özellikleri.

Yeni Touch Bar ve Touch ID özellikleri bulunan MacBook Pro'larada 4 ila 6 çekirdekli işlemciler bulunacak. Yazılımcılar ve geliştiriciler arasında popüler olacağı ifade edilen MacBook Pro modellerinin çoklu sanal makinelerde test ortamlarının hızı için tasarlandığı ifade ediliyor.

8. nesil işlemcilere sahip modellerin daha fazla performans sunarak kapsamlı yazılımlar ve çoklu görevler sırasında kullanıcılara büyük avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

2018 model Macbook Prolar tanıtıldı

Bu yeni cihazlarında 32 GB bellek desteği sunan Apple, True Tone ekranı ile görüntüde en iyi renkleri sağlamayı amaçlıyor. 500 nit parlaklık ve P3 tabanlı geniş renk yelpazesi desteği bulunan retina ekranı, Mac dizüstü bilgisayarlarda bulunan en iyi ekran olma özelliğine sahip. Şirket, geliştirilmiş üçüncü nesil klavyenin daha sessiz ve kelebek klavyelerde yaşananlardan sonra daha iyi olduğunu ifade ediyor.

Radeon Pro grafik kartları ile gelen 2018 model MacBook'lar daha büyük Force Touch, stereo hoparlörler, özel soğutma sistemi ve Thunderbolt 3 portları gibi özellikleri de bünyesinde bulunduruyor.

Ayrıca ilk olarak iMac Pro ile sunulan Apple T2 çip sayesinde MacBook Pro artık güvenli başlatma ve çalışırken şifrelenen depolama alanı desteğiyle gelişmiş sistem güvenliği sunuyor. Ek olarak “Hey Siri” özelliği de ilk kez Mac’e geliyor.

2018 model Macbook Prolar tanıtıldı

2018 Model 15 inç MabBook Pro Özellikleri

* 2.9 GHz’e kadar 6 çekirdek Intel Core i7 ve Core i9 işlemciler, Turbo Boost ile 4.8 GHz’e kadar yükseltme

* 32 GB’a kadar DDR4 RAM desteği

* 4 GB video bellekli (GPU) Radeon Pro grafikler

* 4 TB’a kadar SSD depolama

* True Tone ekran teknolojisi

* Apple T2 çipi

* Touch Bar ve Touch ID

2018 Model 13 inç MabBook Pro Özellikleri

* 2.7 GHz’e kadar 4 çekirdek Intel Core i5 ve Core i7 işlemciler, Turbo Boost ile 4.5 GHz’e kadar yükseltmeye ek 2 kat eDRAM

* 128 MB eDRAM ile tümleşik Intel Iris Plus Grafikler 655

* 2 TB’a kadar SSD depolama

* True Tone ekran teknolojisi

* Apple T2 çipi

* Touch Bar ve Touch ID

2018 model Macbook Prolar tanıtıldı

2018 Model MacBook Pro Fiyatları

Yeni 13 inç MacBook Pro modelleri 10,999 TL’den, 15 inç MacBook Pro modelleri ise 14,999 TL’den başlayan fiyatlarla gelecek. 15 inç ekranlı en yüksek özelliklere sahip modelin ise 40,799 TL gibi bir fiyatı olacağı belirtiliyor. 2018 model MacBook Pro'ların ilerleyen günlerde satışa çıkacağı ifade ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018 model Macbook Pro'lar tanıtıldı

Dota 2'ye getirilen Plus üyeliği güncellendi

iPhone X ikinci el fiyatları cep yakıyor!

Citroen'den yol tutmasını önleyen gözlük