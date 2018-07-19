2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri açıklandı: Türkiye'den 3 isim de var!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri açıklandı: Türkiye'den 3 isim de var!
GeriTeknoloji 2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri açıklandı: Türkiye'den 3 isim de var!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
19.07.2018 - 22:18, Son Güncelleme:

2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri açıklandı: Türkiye'den 3 isim de var!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri açıklandı: Türkiye'den 3 isim de var!

Bu yıl 11’incisi düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin (IPPAWARDS) kazananları dün akşam açıklandı. Yılın Büyük Ödülü, "Yerinden Edilenler" isimli çalışmasıyla Bangladeş’ten Jashim Salam’a verildi.

2007’de kurulan IPPAWARDS, dünya çapındaki kullanıcıların iPhone telefonlar ile çektiği fotoğrafların ödüllendirildiği yarışma. IPPAWARDS’un kurucusu olan Kenan Aktülün bu sene 11’incisi yapılan tören hakkında “iPhone kullanıcıları görsel hikaye anlatımı konusunda son derece yetkin hale geldiler. Bu yılın fotoğrafları teknik açıdan çok etkileyiciydi ve birçoğu da oldukça kişiye özel fotoğraflardı.” açıklamasını yaptı.

Yılın Büyük Ödülü, "Yerinden Edilenler" isimli çalışmasıyla Bangladeş’ten Jashim Salam’a verilirken; birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri ise sırasıyla İsviçre’den Alexandre Weber’in çektiği "Sarı ve Mavi Baiana", Çin’den Huapeng Zhao’nun çektiği "Göz Göze"; Myanmar’dan Zarni Myo Win’in "Ben de Oynamak İstiyorum" adlı çalışmalarına verildi.

16
2018 iPhone Fotoğraf Ödüllerinin Kazananları
2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin Kazananları

TÜRKİYE’DEN 3 FOTOĞRAF

Bu sene kazananlar arasında Türkiye’den de 3 isim yer aldı. Şükrü Mehmet Ömür çektiği "Sabah Sisi" isimli fotoğrafıyla doğa kategorisinde birincilik ödülünü alırken Asuman Robson manzara kategorisinde "Sycamore Gap" fotoğraf ile ikinci oldu. Burcu Öztürk ise çektiği "Donmuş Central Park" fotoğrafı ile panorama kategorisinin ikincisi seçildi.

Yarışmada kazandığı dereceyle ilgili Şükrü Mehmet Ömür yarışmaya bu yıl ikinci kez katıldığını ve Fransa’nın Toulouse yakınlarında çektiği doğa fotoğrafı ile birincilik ödülü kazanmaktan fazlasıyla mutlu olduğunu ifade etti.

Burcu Öztürk ise soğuk bir Şubat akşamında Central Park’ın yanından geçerken uzakta hafif bir sis olduğunu gördüğünü ve bu manzaranın mutlaka fotoğraflanması gerektiğini düşünerek fotoğrafı çektiğini kaydetti.

18 kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri tüm dünyadan aralarında Arjantin, Avustralya, Filipinler, Tayvan, Türkiye, Ukrayna ve Umman gibi ülkelerden gelenlerin de bulunduğu fotoğrafçıların oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri açıklandı: Türkiye'den 3 isim de var!

2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin Kazananları

Milyonlarca cep telefonu için kötü haber... Her an ücretli olabilir

En çok arızalanan telefonlar: Almadan önce dikkat!