2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri açıklandı: Türkiye'den 3 isim de var!
Bu yıl 11’incisi düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin (IPPAWARDS) kazananları dün akşam açıklandı. Yılın Büyük Ödülü, "Yerinden Edilenler" isimli çalışmasıyla Bangladeş’ten Jashim Salam’a verildi.
2007’de kurulan IPPAWARDS, dünya çapındaki kullanıcıların iPhone telefonlar ile çektiği fotoğrafların ödüllendirildiği yarışma. IPPAWARDS’un kurucusu olan Kenan Aktülün bu sene 11’incisi yapılan tören hakkında “iPhone kullanıcıları görsel hikaye anlatımı konusunda son derece yetkin hale geldiler. Bu yılın fotoğrafları teknik açıdan çok etkileyiciydi ve birçoğu da oldukça kişiye özel fotoğraflardı.” açıklamasını yaptı.
Yılın Büyük Ödülü, "Yerinden Edilenler" isimli çalışmasıyla Bangladeş’ten Jashim Salam’a verilirken; birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri ise sırasıyla İsviçre’den Alexandre Weber’in çektiği "Sarı ve Mavi Baiana", Çin’den Huapeng Zhao’nun çektiği "Göz Göze"; Myanmar’dan Zarni Myo Win’in "Ben de Oynamak İstiyorum" adlı çalışmalarına verildi.
TÜRKİYE’DEN 3 FOTOĞRAF
Bu sene kazananlar arasında Türkiye’den de 3 isim yer aldı. Şükrü Mehmet Ömür çektiği "Sabah Sisi" isimli fotoğrafıyla doğa kategorisinde birincilik ödülünü alırken Asuman Robson manzara kategorisinde "Sycamore Gap" fotoğraf ile ikinci oldu. Burcu Öztürk ise çektiği "Donmuş Central Park" fotoğrafı ile panorama kategorisinin ikincisi seçildi.
Yarışmada kazandığı dereceyle ilgili Şükrü Mehmet Ömür yarışmaya bu yıl ikinci kez katıldığını ve Fransa’nın Toulouse yakınlarında çektiği doğa fotoğrafı ile birincilik ödülü kazanmaktan fazlasıyla mutlu olduğunu ifade etti.
Burcu Öztürk ise soğuk bir Şubat akşamında Central Park’ın yanından geçerken uzakta hafif bir sis olduğunu gördüğünü ve bu manzaranın mutlaka fotoğraflanması gerektiğini düşünerek fotoğrafı çektiğini kaydetti.
18 kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri tüm dünyadan aralarında Arjantin, Avustralya, Filipinler, Tayvan, Türkiye, Ukrayna ve Umman gibi ülkelerden gelenlerin de bulunduğu fotoğrafçıların oldu.
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