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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.09.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

2017’de siber saldırıların yüzde 87’si engellendi

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2017’de siber saldırıların yüzde 87’si engellendi

Geçtiğimiz yıl büyük kurumlara yapılan siber saldırılar ikiye katlanmasına karşın, bu saldırıların yüzde 87'si önlendi. 2017 yılında ise önlenebilen saldırıların oranı yüzde 70 seviyesindeydi.

Uluslararası profesyonel danışmanlık şirketi Accenture, 15 ülkede 19'u aşkın sektörde,  yıllık 1 milyar dolar ve üstü gelir elde eden şirketlerin 4.600 karar verici siber güvenlik sorumlusu ile görüşerek "2018 Siber Dayanıklılık Raporu"nu açıkladı. Rapor bir taraftan siber saldırıların arttığını ortaya koyarken, diğer taraftan kurumların artık bu saldırılara karşı daha güçlü olduğunu da göz önüne çıkarıyor.

Accenture'ın raporuna göre özel kurumlar yılda en az 30 adet siber güvenlik tehdidine maruz kalıyor ama bu siber saldırıların yüzde 87'sini de önleyebiliyor. 2017 yılındaki araştırmada ise saldırıların yüzde 70'inin önlendiği sonucu çıkmıştı.  

Raporun tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Accenture Security Türkiye Yönetici Ortağı Uğur Karakaya geçtiğimiz dönemde güvenlik alanında yapılan yatırımların  karşılıklarının alınmaya başladığını söyledi. Karakaya, şöyle devam etti:

"Hedefli siber saldırı sayısı geçen seneye göre iki katına çıkmasına rağmen, kurumlar siber dayanıklılıklarını güçlendirmekte ve yoğun baskı altında daha iyi performans göstermekteler. Bununla birlikte yapılması gereken daha çok iş var. Siber dayanıklılığın faydalarından tam anlamıyla yararlanabilmek için, yatırım kapasitesini de kullanarak kazanılan bu ivmenin üzerine bir şeyler ekleme  zamanı geldi.

Eğer kurumlar güvenlik önlemlerini aşan saldırıları daha da azaltmak istiyorlarsa yatırım kapasitelerini artırarak - akıllı güvenlik yatırımları yapmayı öncelikli hale getirmeliler. Yatırım yapmaya devam eden ve yeni teknolojileri benimseyen şirketler için sürdürülebilir bir siber dayanıklılık önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde gerçekleşebilir. Bu oldukça ümit verici bir öngörü. Accenture’ın araştırması, kurum liderlerinin siber saldırılara karşı sadece açıklarını kapatmalarına değil aynı zamanda kurumlarını dönüşüme sokup, güvenlik konusunu kurumun kültürüne işlemelerine de yardımcı olabilecek beş adımı ortaya koyuyor " dedi.

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