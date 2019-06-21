18 yaşındaki Yiğitcan, Apple'ın 21 kez açığını buldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri18 yaşındaki Yiğitcan, Apple'ın 21 kez açığını buldu
GeriTeknoloji 18 yaşındaki Yiğitcan, Apple'ın 21 kez açığını buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
İHA
21.06.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

18 yaşındaki Yiğitcan, Apple'ın 21 kez açığını buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
18 yaşındaki Yiğitcan, Apple'ın 21 kez açığını buldu

Apple'ın defalarca açığını bulmasıyla sık sık gündeme gelen 18 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz, bugüne kadar 21 defa Apple'dan teşekkür belgesi aldı. Apple'ın onur listesine de eklenen Yiğitcan, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, yazılımla ilgili bir bölüm okuyarak kendisini geliştirmek istiyor.

Apple'da çeşitli işletim sistemlerinin pek çok güvenlik açığını bularak firmaya ileten Yiğitcan Yılmaz, 'Bu sayede hem insanların güvenliğini sağlamış olduk hem de bu güvenlik sorunlarından insanların etkilenmesinin önüne geçtik. Apple ile iletişime geçerek bu konularda gerekli onarımların yapılmasını sağladık. Bu şekilde müşterilerin de güvenliği sağlanmış oldu' dedi.

Bu merakının ise çocukken çok oyun oynamasından geldiğini ifade eden Yılmaz şunları kaydetti:

'Bir dakikalık bir merak, benim için hem ilgi alanı hem de bir meslek oldu. Liseden itibaren siber güvenliğe ve yazılıma yönelmeye başladım. Şu anda ise çalışmalarıma devam ediyorum. İlk açığı Apple'ın kaynak kodlarını incelerken buldum. Kaynak kodlarında bir seçenek denetimsizliğinin olduğunu fark ettim. Siri bir seçeneği denetlemiyordu. Bu da kullanıcıların verilerinin ifşasına yol açıyordu. Ben bunları Apple'a gönderdim ve onlar da gerekli düzenlemeleri yaparak yeniden güncelleme yayınladı.'

'Üniversitede kendimi geliştirmek istiyorum'

Yazılım ve bilgisayar mühendisliği alanında kendisini geliştirmek istediğini belirten Yılmaz, 'Bu çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Benim için şu anda üniversite maratonu başlamak üzere. Üniversite tercihlerinde bu bölümü seçip, alan üzerinde kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Şu anda hemen hemen tüm ürünler üzerinde çalışma yapıyorum ancak bunların en ünlüsü Apple olduğu için daha çok duyuldu ve bilindi. Özellikle Apple üzerinde çalışma nedenimiz, bilinen ve bu konularda en üst düzey seviyede tutan firma olmasından dolayı. Bu şekilde açıkları yakaladığımız zaman bildirerek, kullanıcıların da güvenliğini sağlamış oluyoruz' diye konuştu.

Yiğitcan Yılmaz'a Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da sahip çıkarak, Vali Konağında Yiğitcan Yılmaz'ı ağırladı. Ziyaretle ilgili olarak konuşan Yılmaz, 'Vali bey gerçekten çok mütevazi bir insan. Ziyaret çok güzel geçti. Beni yönlendirme konusunda, neler yapabileceğimizi konuştuk' dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?