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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
07.11.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

18 yaş altındakilere internet üzerinden oynanan oyunlarda süre ve para sınırı getirildi

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18 yaş altındakilere internet üzerinden oynanan oyunlarda süre ve para sınırı getirildi

Çin hükümeti, 18 yaşından küçüklerin internet üzerinden oyun oynama süresini sınırlandırdı. Ülkenin resmi ajansı Şinhua'ya konuşan bir hükümet yetkilisi, oyun platformlarının oyuncuların kimlik ve yaşlarını belirleyebilmesi için hükümetin veri tabanlarına erişebileceği bir sistem kurulacağını açıkladı.

Hükümet 18 yaş altı oyuncuların 22.00 ve 08.00 saatleri arasında çevrimiçi oyunlara katılmasını yasakladı.

Çocuklar hafta içi günde 90 dakika, tatillerde ve hafta sonları günde 3 saat oyun oynama hakkına sahip olacak.

Oyunlar için 8-16 yaş arası çocuklar ayda 29 dolar, 16-18 yaş arası çocuklar da 58 dolar harcayabilecek.

Çin dünyanın en büyük ikinci oyun pazarı konumunda ve daha önce de bilgisayar oyunu bağımlılığına karşı adımlar atmıştı.

Araştırma şirketi Newzoo'ya göre Çin'de artan regülasyonlar nedeniyle ABD oyun pazarı klasmanında bu yıl Çin'in önüne geçti.

Çin neden böyle bir adım attı?

Çin hükümeti gençleri olumsuz bir şekilde etkilediği gerekçesiyle oyunları sık sık eleştiriyor.

Çocuklarda artan miyopluk nedeniyle oluşan endişelere cevap vermek için 2018'de bir düzenlemeye giden hükümet, piyasaya yeni çıkan oyunların sayısında ve oynama sürelerinde kısıtlamalara gitmiş, yeni bir yaş temelli kısıtlama sistemi getirmişti.

Çin aynı yıl yeni video oyunlarına verilen izinleri dondurmuş ve bu kârlı sektör 9 ay boyunca yeni oyunlar için hükümetten lisans alamamıştı.

Oyun sektörü Çin hükümetiyle işbirliğine gitse de kuralları uygulamaya geçirmek ve oyuncuların gerçek yaşlarını tespit etmek zorlanılan birer alan olarak kalmıştı.

Dünyanın en büyük oyun şirketi olan Tencent, 12 yaş altı oyuncularına günde 1 saat, 12-18 yaş arası oyunculara da günde 2 saat sınırı getirmişti.

Tencent ayrıca oyunculardan kimliklerini alarak yaşlarını tespit etme uygulamasına geçmişti.

Yeni önlemlerle bu, Tencent'in yaptığı gibi şirket inisiyatifi olmaktan çıkarak bir sektör regülasyonu haline getiriliyor.

Oyunlar ne kadar zararlı?

Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl oyun bağımlılığını bir "rahatsızlık" kategorisinde akıl hastalıkları listesine eklemişti.

Son olarak Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) akıl sağlığı listesinde bu yönde bir düzenlemeye gitmeyeceğini, ancak oyun bağımlılığının üzerinde daha fazla çalışılması gereken bir durum olarak incelemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Bazı ülkeler aşırı oyun oynamayı bir kamu sağlığı sorunu olarak görüyor ve bu ülkelerin çoğunda bağımlılığı tedavi etmek için klinikler bulunuyor.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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