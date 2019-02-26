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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
İHA
26.02.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

17 yaşındaki bilişim öğrencisi Google'ın bilim yarışmasında

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17 yaşındaki bilişim öğrencisi Google'ın bilim yarışmasında

Bilişim öğrencisi 17 yaşındaki Berkay Çatak, trafik ışıklarının verimli kullanılması amacıyla geliştirdiği projesiyle Google’ın düzenlediği bilim yarışmasında boy gösteriyor. Berkay, eğer yarışmayı kazanırsa eğitim bursu ve projeyi geliştirebilmesi için destek alacak. Yarışmanın sonuçları ise Mayıs ayında açıklanacak.

Berkay Çatak, 17 yaşında bir bilişim öğrencisi. Bugüne kadar bir çok proje geliştirdi. Genç Berkay, son yaptığı proje ile küresel alanda rakipleriyle yarışmaya girdi. Daha önce kayıp-çalıntı ilanlarının verilebildiği bir sosyal platform oluşturan Berkay bu yarışmadan elde edeceği burs ve kaynakla Türkiye adına daha iyi projeler geliştirmek istiyor.

Genç Berkay'ın geliştirdiği ‘Tlight' isimli proje; tarik ışığını yaya yoğunluğa göre ayarlayan bir sistem üzerine oluşturulan bir proje. Projede yoğunluğuna göre yayaya öncelik veriliyor. Sistem kamera sayesinde acil durum araçlarını da algılayıp trafiğin akışını hızlandırmak amacıyla ışıkları otomatik olarak yönetebiliyor.

“Küçüklüğümden beri bir çok proje geliştirdim”

Berkay, “17 yaşımda bilişim öğrencisiyim. Küçüklüğümden beri yazılım ve bilişim sektörüne ilgi duyuyorum ve bu alanda kendimi geliştirecek projeler ortaya koymaya çalışıyorum. Küçüklüğümden beri bir çok proje geliştirdim, bunlardan elde ettiğim tecrübelerle daha iyi projeler geliştirip başarılı olmayı umuyorum” ifadelerini kullandı.

Tlight nedir?

Genç Berkay geliştirdiği ve yarışmaya katıldığı projeyi şu sözlerle anlattı: “Bunun yanında Tlight ismiyle bir proje daha gerçekleştiriyorum. Bu projeyle trafik ışıklarının daha verimli olarak kullanılmasını amaçlıyorum. Yaya geçitlerindeki trafik ışıkları bir kamera ve sensör yardımıyla yaya yoğunluğuna göre yeşilden kırmızıya dönüştürülüyor. Eğer yay varsa trafik ışığını arabalar için kırmızıya çevriliyor. Bu sayede yayaların geçmesine izin veriliyor. Eğer yaya yoksa ise trafik ışığını yeşilde tutup araçların geçişine izin veren bir proje bu.”

Acil durumda ışık yeşile dönüştürülüyor

Genç Berkay projeyi geliştirirken acil durumları da hesaba katarak otomatik olarak tarifin akışını hızlandırmak için ışığı yeşile çeviren bir özellik de eklemiş durumda. Çatak, “Tlight, yolu izleyen kamera ile hem yolun yoğunluğunu hem de yol üzerinde bir acil durum aracı olup olmadığını analiz edebiliyor. Eğer ambulans, itfaiye veya polis aracı gibi bir acil durum varsa trafik ışığını yeşile dönüştürüyor ve yolun akmasını sağlıyor” diye açıklamada bulundu.

Kazandığı takdirde eğitim bursu ve destek alacağını anlatan Berkay, “Bu projemle Google'ın düzenlediği bir bilim yarışmasına katıldım. Bu yarışma dünya genelinde düzenleniyor ve ülkemi temsil etmek için ben de katıldım. Kazandığım takdirde eğitim bursu ve projenin geliştirilmesi için bir destek sunulacak” dedi.

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