'17 bin kitaptan oluşan dijital kütüphane kurduk'

Yenikapı'daki Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi"nde konuşan Altunay, şehirlerin aslında hafızalarda yer alması gerektiğini ve şehrin adının okunduğunda bir şeyleri hatırlatması gerektiğini söyledi.

Değişen ve gelişen dünyada insanların idarelerden beklentilerini arttığını belirten Altunay, "Bilgi işlem konusunda yaptığımız çalışmalar akıllı şehirler konusunda çok büyük önem arz ediyor. Eskiden ne verirsen teşekkür eden bir toplum varken bugün toplum hesap soruyor, sorguluyor, bilgi ediniyor ve takibini yapıyor. Böyle bir topluma hizmet ederken nelere dikkati etmemiz gerektiği çok önemli." diye konuştu.

Elektronik arşivden önce dosyalar yoluyla arşivlerin tutulduğunu hatırlatan Altunay, seneler öncesinde saklanan bu dosyaların bilgiye ulaşmadaki zorluğun yanı sıra sağlık açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

"Kurban satış alanımızda artık online"

Altunay, hem belediye yöneticilerinin hem de halkın dijital kanallardan bu arşivlere rahatlıkla ulaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar, e-imar durumları, ekspertiz raporları, dijital kütüphaneden yararlanabiliyor. Açtığımız dijital kütüphaneye 17 bin kitap aldık. Vatandaşlar dijital ortamda kitabını okuyabiliyor. Bu kitapları telefonuna yükleyebiliyor. Ulaşım araçlarında bu kitaplarını okuyabiliyor. Belediyenin wifi'sine bağlanarak, parklarda dahi bunu okuyabiliyor. Kurban satış alanımız da artık online. Eskiden kuyruklara girilirdi ya da noter satışları ile bir sürü çile çekiliyordu. Şimdi hayvan satıcısı köyünden sisteme bağlanarak kurban satış yerini belirliyor ve ödemesini yaparak, hayvanını yükleyerek belediye hiç görmeden yerine geçiyor. Yaptığımız mahalle hizmet binaları yeşil bina ve engelsiz bina özelliği taşıyor. Arsası çok kıt ve çok pahalı olan İstanbul'dan bir kumaştan çok elbise çıkarma projesidir. Her binanın en uygun noktasına binayı inşa ediyoruz. Bu binada 14 fonksiyon icra ediyoruz. Hızır acil, aile sağlığı merkezi, İSMEK, etüd merkezi, PTT, gençlik ve kardın merkezleri, çok amaçlı salonlar, otopark ve pazar alanı var. Bu uygulamalar sayısında belediye gelen insan sayısı yarı yarıya azaldı. 2019'da Sultangazi'de sokak pazarı kalmayacak."

"Akıllı şehirler lüks olmaktan çıktı artık zaruret"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da ilçede akıllı şehirler konsepti çerçevesinde hizmetleri bütüncül bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

"Akıllı şehirler artık lüks olmaktan çıktı" diyen Usta, "Bunun zaruri bir ihtiyaç haline geldiğini düşünürsek, o zaman yapılan her bir birimdeki hizmetin bütüncül bir anlayış ve planlamayla ve akıllı otomosyonla şehri en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Verileri akıllı bir şekilde yönetmek zorundayız. Para ve emek harcayarak güncelliğini korumak zorunda kaldığımız bu verileri, en iyi şekilde depolar, bu hizmetleri yönelik projeleri en iyi şekilde ortaya koyarsak biz kendi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Usta, akıllı şehirlerin yönetilmesini ve donanımlı insanlara bağlı olduğunu ve bunun için insan fonksiyonunu geliştirmek gerektiğine kaydetti.

E-belediyeciliğin çok önemli olduğunu ancak bunun daha ileri bir safhaya taşınması gerektiğini dile getiren Usta, "Artık akıllı şehircilik, akıllı verilerin kullanılabilmesi ve bunların yönetilmesinin dönemi başlamıştır. Hedefimiz önce insan modeli ile çalışma ve bu ülke için çalışarak akıllı bir mahalle ve şehir kurmaktır. Ekolojik şehirleri de artık konuşmak zorundayız." dedi.

"Esenler'de akıllı ruhsat sistemi geliştirdik"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise şehirlerde temel sorunlardan birinin güvenlik olduğuna vurgu yaparak, Esenlerde 2009'da göreve geldiğinde ilçenin suç işleme oranıyla İstanbul'da 3. sırada yer aldığını, okullarda, parklarda ve sokaklarda güvenlik kamerası kullanımı sayesinde ve polisle yapılan iş birliği neticesinde suç işleme oranında Esenler'in şu an 30. sıraya gerilediğini anlattı.

Güvenlikten sonra şehirlerde en önemli konunun ekonomi olduğunu söyleyen Göksu, şöyle konuştu:

"Şehrin ekonomisini daha ileri hale getirmek ve şehrin tüccarını daha verimli bir hale getirmek için Türkiye'de çok önemli bir yazılım gerçekleştirdik ve bu yazılım ödül de aldı. Esenler'de akıllı ruhsat sistemi geliştirdik. Esenlerde yaklaşık 25 bin iş yerimiz var. Akıllı ruhsat sistemi ile bir insan nerede yatırım yaparsa daha çok kazanır? Bize geldiği takdirde hangi mahallede hangi işi yaparsa daha verimli iş yapabileceği, açacağı iş yeri ile o iş yerinin sicilini ta ki o binanın kurulduğundan bugüne kadar, ne kadar evrelerinden, hangi iş kolları ne kadar yaşamış, ne kadar başarılı olmuş bunları ortaya koyan bina sicil sistemini ortaya koyduk. İnsan niteliğini de ortaya koyan RASİS diye bir akıllı sistem de geliştirdik. Bu şu anda Esenler'de aktif olarak kullanılıyor. "

Esenler'de çevre konusunda da akıllı projeler geliştirdiklerini ifade eden Göksu, günde 40 tır çöpü ayrıştırarak doğanın tahribatını önlediklerini, ekonomiye geri dönüşümle katkı sağladıklarını kaydetti. Göksu, bu kapsamda Esenler'in belli bölgelerine "Esmatik" adıyla elektronik çöp atık sistemleri koyduklarını anlattı.