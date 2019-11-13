16. İstanbul Bienali'nin kapanış partisi Facebook İstasyon'da yapıldı
Bu yıl “Yedinci Kıta” temasıyla hayata geçirilen 16. İstanbul Bienali’nin kapanış partisi, Facebook’un İstanbul’daki topluluk merkezi “Facebook İstasyon”da yapıldı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 16. İstanbul Bienali’nin kapanış partisini Facebook’un Türkiye’deki ilk topluluk merkezi “Facebook İstasyon”da gerçekleştirdi. Facebook’un bu yıl, katkı sağlayan kuruluşlardan biri olduğu 16. İstanbul Bienali’nin başlığı Yedinci Kıta’ydı. Nicolas Bourriaud’nun küratörlüğünü üstlendiği Yedinci Kıta, insanoğlunun yarattığı kültürel ve çevresel kirliliğe dikkat çekti. Bienal, bu yıl 14 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da üç farklı noktada gerçekleşti: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi ve Büyükada.
Uluslararası dünyadan ve Türkiye’den 300’den fazla sanatçı, sanat profesyoneli, basın ve destekçinin katıldığı 16. İstanbul Bienali’nin Kapanış Partisi, Facebook ev sahipliğinde Facebook İstasyon’da gerçekleşti. Partide sahnede elektro-akustik üçlü Islandman; DJ kabininde ise Mr. Sür ile Kerem A. vardı.
Kapanış partisi, İKSV ve Facebook’un İstanbul Bienali’ni kapsayan iş birliğinin üçüncü ayağı oldu. İş birliği kapsamında, Türkiye'deki Fransız Kültür Merkezi, Hollanda Ankara Elçiliği, Goethe Enstitüsü ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından yürütülen Be Mobile –Create Together! misafir sanatçı programının söyleşilerinden biri de Facebook İstasyon’da yapıldı.
Üç farklı Facebook grubu tarafından yaratılan sanat rehberi “Facebook İstanbul Topluluk Rehberi” de 16. İstanbul Bienali süresince bienal mekanlarında dağıtıldı. 50’ye yakın sanat merkezi ve etkinliğini içeren ve Facebook’un “Facebook Topluluk Şehir Rehberleri” projesi kapsamında yayımlanan 11. rehber “Facebook İstanbul Topluluk Rehberi”, Facebook’taki toplulukların İstanbul’daki sanat dünyasıyla ilgili benzersiz önerilerine yer veriyor.
Facebook’un İKSV ile iş birliğine dair Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, şöyle dedi: “Dünya çapında 2,3 milyardan fazla insan tarafından kullanılan bir platform olarak, insanlara topluluk kurma gücü verme konusundaki rolümüzün farkındayız. Geçtiğimiz yıllarda, çok çalışarak ve büyük yatırımlar yaparak Türkiye’deki insanlara bu ülkedeki farklı topluluklara güç verme konusundaki kararlılığımızı gösterdik. Sanat toplulukları da bu topluluklardan biri. Bu yılki İstanbul Bienali süresince İKSV ile yaptığımız iş birliği ve topluluk rehberimiz, Türkiye’deki sanatçıların ve sanatseverlerin topluluk kurmaları ve var olan topluluklarını büyütmeleri için yardımcı olma hedefimizde büyük bir adım oldu. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’deki yerel kültüre ve sanat topluluklarına ışık tutarak onların hikayelerini anlatmalarına yardımcı olmaya devam etmeyi umuyoruz.”
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