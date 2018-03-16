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    14 farklı şehirden gelen öğrenciler kendi robot tasarımlarıyla yarıştılar

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 13:54 | Son Güncelleme:

    2018 FIRST Robotik Yarışması, 10-12 Mart 2018 tarihleri arasında, Ülker Arena İstanbul'da, Dassault Systèmes SOLIDWORKS'ün inovasyon ve tasarım sponsorluğu ile gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa 14 farklı şehrindeki değişik liselerden gelen 39 takım, Dassault Systèmes SOLIDWORKS ve bayilerinden aldığı eğitim ve yazılım desteği ile tasarlanan kendi robot tasarımlarıyla yarıştı.

    Sponsorluğun bir parçası olarak, ürün geliştirme aşamasında, Türkiye'deki tüm FRC ekipleri, SOLIDWORKS 3D yazılımının sunduğu avantajlardan faydalandı. Bu modeller, ekiplerin robotları düşük maliyetle tasarlamasına ve SOLIDWORKS uygulamalarının kullanımıyla robot prototiplerindeki hata oranlarını en aza indirmesine imkan sağladı. 

    FIRST, gençlerin bilim ve teknolojiye ilgilerini ve katılımlarını teşvik etmek için 1989 yılında kuruldu. FIRST'in misyonu, gençlere bilim ve teknoloji liderleri olma yolunda ilham vermek, onları inovasyona ilham veren bilim, mühendislik ve teknoloji becerilerini yükselten, heyecan verici mentor tabanlı programlara dahil etmek. Türkiye'de ilk defa Yüksel Vakfı, bu yıl İstanbul'da resmi bir bölgesel FIRST Robotik Yarışması düzenledi. 

    Yarışma çerçevesinde lise öğrencileri, kendi iş planlarını geliştirip, kaynakları belirleyerek ve sürdürülebilir bir takım geliştirirken, önceden belirlenen oyun kuralları çerçevesinde robotlar yaptılar. Finaller, 12 Mart'ta gerçekleştirildi ve takımlar ilk olarak sıralama maçlarını oynadı ve ilk sekiz takım belirlendi. İlk 8 takım ikişer takım ile birlikte ittifak kurarak final maçlarında birlikte , seçtikleri iki takımla ittifak kurarak birlikte yarıştılar. Yarışan tüm takımlarbu anlamlı gün keyifli ve eğlenceli bir ortamda geçirdiler ve yarışmanın esas kazananları takım ruhu ve işbirliği oldu. 

    Dassault Systèmes SOLIDWORKS, üç yıl boyunca FRC İstanbul'un inovasyon ve tasarım sponsoru olacak. Fikret Yüksel Vakfı ile imzalanan bu 3 yıllık sponsorluk anlaşması, daha fazla sayıda öğrenciye ulaşmalarına yardımcı olacak ve onlara inovasyon ve tasarım becerilerini geliştirme fırsatı verecek.

    Etiketler: solidworks , frc , inovasyon , robot
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