130 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n e-posta hesabÄ± çalÄ±ndÄ±!
TÃ¼rkiyeâ€™den pek Ã§ok kiÅŸinin de kullandÄ±ÄŸÄ± online grafik tasarÄ±m sitesi Canva, siber korsanlarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ± ancak yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re saldÄ±rÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z oldu. Bitdefender AntivirÃ¼sâ€™Ã¼n TÃ¼rkiye Operasyon DirektÃ¶rÃ¼ Alev Akkoyunlu, Canva kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± uyararak aynÄ± mail adresi ve ÅŸifre kombinasyonuyla aÃ§Ä±lan tÃ¼m hesaplardaki ÅŸifrelerin deÄŸiÅŸtirilmesi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
130 milyondan fazla kullanÄ±cÄ±sÄ±yla en bÃ¼yÃ¼k online grafik tasarÄ±m sitesi Canva, geÃ§tiÄŸimiz hafta siber korsanlar tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. KorsanlarÄ±n, kullanÄ±cÄ± adlarÄ±na ve e-posta adreslerine eriÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±klayan Canva, saldÄ±rÄ±nÄ±n pÃ¼skÃ¼rtÃ¼lerek ÅŸifrelerinin korunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Akkoyunlu, TÃ¼rkiyeâ€™den pek Ã§ok kiÅŸinin de kullandÄ±ÄŸÄ± Canvaâ€™ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ± sonucunda milyonlarca e-posta adresinin korsanlarÄ±n eline geÃ§tiÄŸini ve bu nedenle oltalama saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n yaÅŸanabileceÄŸini belirtti.Â
KORSANLAR ÅžÄ°FRELERÄ° ELE GEÃ‡Ä°REMEDÄ°
Siber saldÄ±rganlarÄ±n hedeflerine koyduklarÄ± 130 milyondan fazla kullanÄ±cÄ±ya sahip olan Canva, ÅŸifreleri koruyarak hackerlerin amaÃ§larÄ±na ulaÅŸmalarÄ±nÄ± engelledi. SaldÄ±rÄ±yla ilgili kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± bilgilendirerek gÃ¼vende olduklarÄ±nÄ± belirten Canva, saldÄ±rÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± belirleyemediklerini ancak konunun takipÃ§isi olarak sÃ¼reci hem kendilerinin hem de FBIâ€™Ä±n takip ettiÄŸini duyurdu. SaldÄ±rÄ±yÄ± deÄŸerlendiren Akkoyunlu, ÅŸifre gÃ¼venliÄŸi iÃ§in ideal bir yÃ¶ntem olan Bcrypt algoritmasÄ± sayesinde saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¶nlendiÄŸini belirtiyor.Â
KULLANICILAR TETÄ°KTE OLMALIÂ
Akkoyunlu, TÃ¼rkiyeâ€™deki Canva kullanÄ±cÄ±larÄ±na doÄŸrudan siteye girerek ÅŸifre deÄŸiÅŸimi yapmalarÄ±nÄ± tavsiye ediyor. SaldÄ±rÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n belirsiz olduÄŸunu ve tekrar gerÃ§ekleÅŸebileceÄŸini hatÄ±rlatan Akkoyunlu, saldÄ±rÄ± ardÄ±ndan milyonlarca e-posta adresinin korsanlarÄ±n eline geÃ§tiÄŸini ve bu e-posta adreslerinin oltalama saldÄ±rÄ±larÄ± iÃ§in kullanÄ±labileceÄŸini belirtiyor. KullanÄ±cÄ±larÄ±n bÃ¶yle bir yÃ¶ntemle kandÄ±rÄ±larak sahte bir siteye yÃ¶nlendirilmesinin sÃ¼rpriz olmayacaÄŸÄ±nÄ± unutmamak gerek.
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