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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Teknoloji
28.05.2019 - 10:09, Son GÃ¼ncelleme:

130 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n e-posta hesabÄ± çalÄ±ndÄ±!

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130 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n e-posta hesabÄ± çalÄ±ndÄ±!

TÃ¼rkiyeâ€™den pek Ã§ok kiÅŸinin de kullandÄ±ÄŸÄ± online grafik tasarÄ±m sitesi Canva, siber korsanlarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ± ancak yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re saldÄ±rÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z oldu. Bitdefender AntivirÃ¼sâ€™Ã¼n TÃ¼rkiye Operasyon DirektÃ¶rÃ¼ Alev Akkoyunlu, Canva kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± uyararak aynÄ± mail adresi ve ÅŸifre kombinasyonuyla aÃ§Ä±lan tÃ¼m hesaplardaki ÅŸifrelerin deÄŸiÅŸtirilmesi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

130 milyondan fazla kullanÄ±cÄ±sÄ±yla en bÃ¼yÃ¼k online grafik tasarÄ±m sitesi Canva, geÃ§tiÄŸimiz hafta siber korsanlar tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. KorsanlarÄ±n, kullanÄ±cÄ± adlarÄ±na ve e-posta adreslerine eriÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±klayan Canva, saldÄ±rÄ±nÄ±n pÃ¼skÃ¼rtÃ¼lerek ÅŸifrelerinin korunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Akkoyunlu, TÃ¼rkiyeâ€™den pek Ã§ok kiÅŸinin de kullandÄ±ÄŸÄ± Canvaâ€™ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ± sonucunda milyonlarca e-posta adresinin korsanlarÄ±n eline geÃ§tiÄŸini ve bu nedenle oltalama saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n yaÅŸanabileceÄŸini belirtti.Â 

KORSANLAR ÅžÄ°FRELERÄ° ELE GEÃ‡Ä°REMEDÄ°

Siber saldÄ±rganlarÄ±n hedeflerine koyduklarÄ± 130 milyondan fazla kullanÄ±cÄ±ya sahip olan Canva, ÅŸifreleri koruyarak hackerlerin amaÃ§larÄ±na ulaÅŸmalarÄ±nÄ± engelledi. SaldÄ±rÄ±yla ilgili kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± bilgilendirerek gÃ¼vende olduklarÄ±nÄ± belirten Canva, saldÄ±rÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± belirleyemediklerini ancak konunun takipÃ§isi olarak sÃ¼reci hem kendilerinin hem de FBIâ€™Ä±n takip ettiÄŸini duyurdu. SaldÄ±rÄ±yÄ± deÄŸerlendiren Akkoyunlu, ÅŸifre gÃ¼venliÄŸi iÃ§in ideal bir yÃ¶ntem olan Bcrypt algoritmasÄ± sayesinde saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¶nlendiÄŸini belirtiyor.Â 

KULLANICILAR TETÄ°KTE OLMALIÂ

Akkoyunlu, TÃ¼rkiyeâ€™deki Canva kullanÄ±cÄ±larÄ±na doÄŸrudan siteye girerek ÅŸifre deÄŸiÅŸimi yapmalarÄ±nÄ± tavsiye ediyor. SaldÄ±rÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n belirsiz olduÄŸunu ve tekrar gerÃ§ekleÅŸebileceÄŸini hatÄ±rlatan Akkoyunlu, saldÄ±rÄ± ardÄ±ndan milyonlarca e-posta adresinin korsanlarÄ±n eline geÃ§tiÄŸini ve bu e-posta adreslerinin oltalama saldÄ±rÄ±larÄ± iÃ§in kullanÄ±labileceÄŸini belirtiyor. KullanÄ±cÄ±larÄ±n bÃ¶yle bir yÃ¶ntemle kandÄ±rÄ±larak sahte bir siteye yÃ¶nlendirilmesinin sÃ¼rpriz olmayacaÄŸÄ±nÄ± unutmamak gerek.

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