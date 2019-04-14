13. Uluslararası Robot Yarışması ödül töreni yapıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri13. Uluslararası Robot Yarışması ödül töreni yapıldı
GeriTeknoloji 13. Uluslararası Robot Yarışması ödül töreni yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
14.04.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

13. Uluslararası Robot Yarışması ödül töreni yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
13. Uluslararası Robot Yarışması ödül töreni yapıldı

Samsun'da düzenlenen ve 3 gün boyunca 878 kurumdan 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robotun katıldığı yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Samsun'da, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 13. Uluslararası Robot Yarışmasında robotları dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Gürcistan, Ukrayna, Lübnan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gambiya, İran, Zambiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Yemen, Kazakistan, Cezayir, Romanya, Turks ve Caicos Adaları'ndaki 878 kurumdan 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robot katıldı.

Yarışmada, temalı, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino (hareketli robotlar), insansız hava aracı (mini drone), insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama (caretta caretta) ve serbest proje olmak üzere 12 kategoride robotları ilk 3'e giren yarışmacılara toplam 216 bin lira ödül dağıtılması kararlaştırıldı.

Dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi için aynı salonda düzenlenen törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini söyledi.

Kaymak, güçlü Türkiye için ise çok üretim yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerimizin robot alanda ortaya koydukları başarı bizleri mutlu etti. Gençlerimiz bizlere gelecek için büyük ümit veriyor. Güçlü Türkiye için öğrencilerimizin ürettiği robotlar gelecekte büyük önem taşıyacak." dedi.

Ardından Vali Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu öğrencilere hediyelerini dağıttı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?