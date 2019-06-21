13 dakikada şarj olabilen telefon yaptılar!
Vivo, geliştirdiği yeni telefonlarını 13 dakikada şarj edebiliyor. Üstelik bataryayı yüzde sıfırdan yüzde 100'e kadar bu sürede doldurabiliyor. İşte Çinli teknoloji üreticisi Vivo'nun çok konuşulacak yeni teknolojisi...
Çin telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Vivo, 120W enerji aktarımı yapabilen hızlı şarj teknolojisini Super FlashCharge olarak isimlendiriyor. Bu teknoloji sayesinde 4000 mAh batarya kapasiteli bir telefon 5 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Tam şarj için gereken süre ise yalnızca 13 dakika. Sadece 13 dakika içerisinde telefonunuzu yüzde 100 şarj edebilmek gerçekten önemli bir özellik.
Vivo'nun oyuncu odaklı alt markası iQOO’da halihazırda 44W hızlı şarj teknolojisi kullanıyor. 4000 mAh bataryalı iQOO modelini 45 dakika içinde yüzde 100 şarj edebiliyorsunuz.
Sayılar etkileyici görünse de, durup biraz düşünmeden edemiyoruz çünkü hızlı şarj, daha çok ısı anlamına geliyor. Pillerin yüksek ısıyla arasının çok iyi olmadığı da biliniyor. Şirketin bu sorunu nasıl aştığını henüz bilmiyoruz.
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