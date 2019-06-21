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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.06.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

13 dakikada şarj olabilen telefon yaptılar!

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13 dakikada şarj olabilen telefon yaptılar!

Vivo, geliştirdiği yeni telefonlarını 13 dakikada şarj edebiliyor. Üstelik bataryayı yüzde sıfırdan yüzde 100'e kadar bu sürede doldurabiliyor. İşte Çinli teknoloji üreticisi Vivo'nun çok konuşulacak yeni teknolojisi...

Çin telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Vivo, 120W enerji aktarımı yapabilen hızlı şarj teknolojisini Super FlashCharge olarak isimlendiriyor. Bu teknoloji sayesinde 4000 mAh batarya kapasiteli bir telefon 5 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Tam şarj için gereken süre ise yalnızca 13 dakika. Sadece 13 dakika içerisinde telefonunuzu yüzde 100 şarj edebilmek gerçekten önemli bir özellik.

Vivo'nun oyuncu odaklı alt markası iQOO’da halihazırda 44W hızlı şarj teknolojisi kullanıyor. 4000 mAh bataryalı iQOO modelini 45 dakika içinde yüzde 100 şarj edebiliyorsunuz.

Sayılar etkileyici görünse de, durup biraz düşünmeden edemiyoruz çünkü hızlı şarj, daha çok ısı anlamına geliyor. Pillerin yüksek ısıyla arasının çok iyi olmadığı da biliniyor. Şirketin bu sorunu nasıl aştığını henüz bilmiyoruz.

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