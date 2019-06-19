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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Teknoloji
19.06.2019 - 10:29, Son GÃ¼ncelleme:

12 milyon hastanÄ±n verileri çalÄ±ndÄ±, Dark Web'de satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±

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12 milyon hastanÄ±n verileri çalÄ±ndÄ±, Dark Web'de satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±

Amerikan saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼, geÃ§en haftalarda duyurulan veri ihlali ile ilgili kriz yaÅŸÄ±yor. BirÃ§ok saÄŸlÄ±k ve sigorta ÅŸirketine fatura tahsilatÄ± hizmeti veren Amerikan TÄ±bbi Tahsilat Åžirketiâ€™nin verilerine 8 ay boyunca eriÅŸim halinde olan hackerlerin, 12 milyon hastanÄ±n verilerini Ã§aldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. Bitdefender AntivirÃ¼s, yaÅŸanÄ±lan krizle birlikte saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ ve diÄŸer birÃ§ok sektÃ¶rÃ¼n diken Ã¼stÃ¼ olduÄŸunu belirtiyor.

GeÃ§en haftalarda Amerikaâ€™daki laboratuvar test merkezi Quest Diagnosticsâ€™in aÃ§Ä±klamalarÄ± saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde ÅŸok etkisi yarattÄ±. YapÄ±lan basÄ±n bildirisinde, Quest Diagnosticsâ€™e ve Amerikaâ€™daki birÃ§ok sigorta ÅŸirketine fatura tahsilatÄ± hizmeti veren Amerikan TÄ±bbi Tahsilat Åžirketiâ€™nin verilerine, siber saldÄ±rganlar tarafÄ±ndan eriÅŸildiÄŸi ve 12 milyon hastanÄ±n ihlalden etkilendiÄŸi duyuruldu. Uzmanlara gÃ¶re, Amerikan saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ etkileyen bÃ¶ylesi bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± bir veri ihlalinin etkileri saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼yle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayabilir.Â Â 

12 MÄ°LYON HASTANIN VERÄ°LERÄ° SIZDIÂ

GerÃ§ekleÅŸen veri ihlalinin detaylarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, siber saldÄ±rganlarÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ taraf hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n sistemlerinden birine eriÅŸim saÄŸlayarak hareket ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Sekiz ay boyunca tespit edilemeyen veri ihlalinde, yaklaÅŸÄ±k 12 milyon hastanÄ±n verilerinin Ã§evrimiÃ§i olarak sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten uzmanlar, saldÄ±rganlar tarafÄ±ndan hastalarÄ±n kredi kartÄ± numaralarÄ±, banka hesaplarÄ±, saÄŸlÄ±k geÃ§miÅŸi ve sosyal gÃ¼venlik numaralarÄ± gibi Ã¶nemli verilere ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n tehlikeli sonuÃ§lar doÄŸurabileceÄŸine dikkat Ã§ekiyor. Konuyla ilgili fatura tahsilat hizmeti veren ÅŸirket yetkililerinin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, hastalarÄ±n laboratuvar testlerine eriÅŸimin gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini, ancak ÅŸirketin Ã¶demeler sayfasÄ±nÄ±n kullanÄ±ma kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â 

DARK WEBâ€™DE SATIÅžA Ã‡IKARILAN 200 BÄ°N HASTA KAYDIÂ 

YaÅŸanan veri ihlali ile ilgili ilk sinyalleri Data Breaches adlÄ± siteye ÅŸubat ayÄ± ortalarÄ±nda demeÃ§ veren Gemini DanÄ±ÅŸmanlÄ±k adÄ±ndaki ÅŸirket verdi. Dark Webâ€™de 200 bin hastanÄ±n kayÄ±t bilgilerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini belirten danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi, fatura tahsilat hizmeti veren ÅŸirkete konu hakkÄ±nda bilgi verdiklerini de dile getirdiler. SatÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan verileri inceleyen uzmanlar ise hastalara ait verilerin hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± ÅŸirketin Ã§evrimiÃ§i portallarÄ±ndan Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve %15â€™inin kiÅŸisel veriler olduÄŸunu belirtiyor.Â 

SORUÅžTURMA DEVAM EDÄ°YORÂ 

Amerikan TÄ±bbi Tahsilat Åžirketiâ€™nin hizmet saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketlere bilgi vermesinin ardÄ±ndan, ÅŸirket iÃ§i soruÅŸturmalara hÄ±z kesmeden devam ettiÄŸi ve saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸini Ã§Ä±karmak iÃ§in mesai harcadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Åžirketin Ã§evrimiÃ§i portallarÄ±na giriÅŸ yapÄ±larak verilere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen soruÅŸturmada, verileri ele geÃ§irenlerin kimliÄŸinin ise henÃ¼z aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Uzmanlara gÃ¶re, Amerikaâ€™da yaÅŸanan ve etkileri daha da gÃ¶rÃ¼lecek olan bu veri ihlalinden, baÅŸta saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ olmak Ã¼zere diÄŸer birÃ§ok sektÃ¶rÃ¼n ders Ã§Ä±karmasÄ± ve Ã¶nemli adÄ±mlar atmasÄ± gerekiyor.

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