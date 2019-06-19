12 milyon hastanÄ±n verileri çalÄ±ndÄ±, Dark Web'de satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±
Amerikan saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼, geÃ§en haftalarda duyurulan veri ihlali ile ilgili kriz yaÅŸÄ±yor. BirÃ§ok saÄŸlÄ±k ve sigorta ÅŸirketine fatura tahsilatÄ± hizmeti veren Amerikan TÄ±bbi Tahsilat Åžirketiâ€™nin verilerine 8 ay boyunca eriÅŸim halinde olan hackerlerin, 12 milyon hastanÄ±n verilerini Ã§aldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. Bitdefender AntivirÃ¼s, yaÅŸanÄ±lan krizle birlikte saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ ve diÄŸer birÃ§ok sektÃ¶rÃ¼n diken Ã¼stÃ¼ olduÄŸunu belirtiyor.
GeÃ§en haftalarda Amerikaâ€™daki laboratuvar test merkezi Quest Diagnosticsâ€™in aÃ§Ä±klamalarÄ± saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde ÅŸok etkisi yarattÄ±. YapÄ±lan basÄ±n bildirisinde, Quest Diagnosticsâ€™e ve Amerikaâ€™daki birÃ§ok sigorta ÅŸirketine fatura tahsilatÄ± hizmeti veren Amerikan TÄ±bbi Tahsilat Åžirketiâ€™nin verilerine, siber saldÄ±rganlar tarafÄ±ndan eriÅŸildiÄŸi ve 12 milyon hastanÄ±n ihlalden etkilendiÄŸi duyuruldu. Uzmanlara gÃ¶re, Amerikan saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ etkileyen bÃ¶ylesi bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± bir veri ihlalinin etkileri saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼yle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayabilir.Â Â
12 MÄ°LYON HASTANIN VERÄ°LERÄ° SIZDIÂ
GerÃ§ekleÅŸen veri ihlalinin detaylarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, siber saldÄ±rganlarÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ taraf hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n sistemlerinden birine eriÅŸim saÄŸlayarak hareket ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Sekiz ay boyunca tespit edilemeyen veri ihlalinde, yaklaÅŸÄ±k 12 milyon hastanÄ±n verilerinin Ã§evrimiÃ§i olarak sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten uzmanlar, saldÄ±rganlar tarafÄ±ndan hastalarÄ±n kredi kartÄ± numaralarÄ±, banka hesaplarÄ±, saÄŸlÄ±k geÃ§miÅŸi ve sosyal gÃ¼venlik numaralarÄ± gibi Ã¶nemli verilere ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n tehlikeli sonuÃ§lar doÄŸurabileceÄŸine dikkat Ã§ekiyor. Konuyla ilgili fatura tahsilat hizmeti veren ÅŸirket yetkililerinin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, hastalarÄ±n laboratuvar testlerine eriÅŸimin gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini, ancak ÅŸirketin Ã¶demeler sayfasÄ±nÄ±n kullanÄ±ma kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â
DARK WEBâ€™DE SATIÅžA Ã‡IKARILAN 200 BÄ°N HASTA KAYDIÂ
YaÅŸanan veri ihlali ile ilgili ilk sinyalleri Data Breaches adlÄ± siteye ÅŸubat ayÄ± ortalarÄ±nda demeÃ§ veren Gemini DanÄ±ÅŸmanlÄ±k adÄ±ndaki ÅŸirket verdi. Dark Webâ€™de 200 bin hastanÄ±n kayÄ±t bilgilerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini belirten danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi, fatura tahsilat hizmeti veren ÅŸirkete konu hakkÄ±nda bilgi verdiklerini de dile getirdiler. SatÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan verileri inceleyen uzmanlar ise hastalara ait verilerin hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± ÅŸirketin Ã§evrimiÃ§i portallarÄ±ndan Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve %15â€™inin kiÅŸisel veriler olduÄŸunu belirtiyor.Â
SORUÅžTURMA DEVAM EDÄ°YORÂ
Amerikan TÄ±bbi Tahsilat Åžirketiâ€™nin hizmet saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketlere bilgi vermesinin ardÄ±ndan, ÅŸirket iÃ§i soruÅŸturmalara hÄ±z kesmeden devam ettiÄŸi ve saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸini Ã§Ä±karmak iÃ§in mesai harcadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Åžirketin Ã§evrimiÃ§i portallarÄ±na giriÅŸ yapÄ±larak verilere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen soruÅŸturmada, verileri ele geÃ§irenlerin kimliÄŸinin ise henÃ¼z aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Uzmanlara gÃ¶re, Amerikaâ€™da yaÅŸanan ve etkileri daha da gÃ¶rÃ¼lecek olan bu veri ihlalinden, baÅŸta saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ olmak Ã¼zere diÄŸer birÃ§ok sektÃ¶rÃ¼n ders Ã§Ä±karmasÄ± ve Ã¶nemli adÄ±mlar atmasÄ± gerekiyor.
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