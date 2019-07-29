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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.07.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

108 milyon doların yanlış kişilere gitmesi engellendi

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108 milyon doların yanlış kişilere gitmesi engellendi

Bilgi güvenliği kuruluşu ESET’in de üyeleri içerisinde yer aldığı ve önde gelen küresel siber güvenlik kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan uluslararası “No More Ransom” girişimi üçüncü yılında 200 bin fidye yazılımı kurbanının dosyalarını ücretsiz olarak kurtarmasına yardımcı oldu.42 emniyet teşkilatı, 5 AB Ajansı ile 1010 halka açık ve özel kuruluşun ortak çalışmasıyla 108 milyon doların yanlış kişilere gitmesi engellendi.

No More Ransom portalı (www.nomoreransom.org) fidye yazılımlarına karşı mücadele etmek amacıyla 2016 yılında kuruldu. Üç yıl içinde,188 ülkeden gelen ziyaretçilerle fidye yazılımı mağdurlarının en önemli adresi haline geldi. Bu kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla bireysel ziyaretçi kaydedildi. 150'den fazla iş ortağıyla yürütülen işbirlikleri sayesinde, fidye yazılımlarının arka plandaki suç modeli bu girişimin hayata geçmesiyle ağır bir darbe aldı ve 108 milyon dolarlık gelirin yanlış kişilerin cebine girmesine engel oldu. 

108 milyon doların yanlış kişilere gitmesi engellendi

Başlangıçta İngilizce olarak yayınlanan portal, aynı zamanda 35 dilde de kullanılabiliyor. İngilizce, Korece, Flemenkçe, Rusça ve Portekizce ilk 5 dil olarak sıralanıyor; bunları takip eden Fransızca, Çince, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca ise tehditin küresel niteliğini ortaya koyuyor. 

2019 yılında eklenen 14 yeni araçla birlikte portal şu anda 109 farklı türdeki fidye yazılım enfeksiyonunu deşifre edebiliyor ve bu sayı aylık dönemlerle hızla artış gösteriyor. Geçen yılın en agresif fidye yazılımı saldırıları olan GandCrab'e yönelik çabalar bu başarıyı özetliyor. Şubat 2018'deki ilk GandCrab aracı yayınlandığından beri neredeyse 40.000 kişi dosyalarını başarıyla deşifre ederek yaklaşık 50 milyon dolar tutarında fidye ödemesi yapmaktan kurtuldu. 

No More Ransom kurbanlara umut oluyor

Europol Avrupa Siber Suç Merkezi Başkanı (EC3) Steven Wilson yaptığı açıklamada: "Fidye yazılımına yakından baktığımızda, bir cihaza saniyeler içerisinde ne kadar kolay bulaşabileceğini görüyoruz. Yanlış bir tıklama ile veritabanları, resimler ve tüm hatıralar sonsuza dek yok olabilir. No More Ransom kurbanlara umut ve gerçek bir fırsat penceresi sunmasının yanı sıra, siber suçlulara da net bir mesaj veriyor: uluslararası toplum ortak bir amaç için bir araya geliyor ve operasyonel başarılar faillere adalet getirmeye devam edecek" dedi. 

Dijital hayatınızı yedekleyin

ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral alınacak temel önlemleri gelen her epostaya güvenmemek, gelen her eklentiyi açmamak, karşımıza çıkan her linke dikkatsizce tıklamamak, sistemleri güncel tutmak ve kendini kanıtlamış bir güvenlik çözümü kullanmak olarak sıraladı. Ancak bunların tamamı %100 güvenlik sağlayamayabilir. İşte bu durumda düzenli bir şekilde alınmış ve fidye yazılımın ulaşamayacağı bir yerde saklanan yedekler hayat kurtarıcı olacak ve kullanıcıları binlerce dolar fidye ödemekten kurtracaktır diye ekledi. 

En büyük siber tehditlerden biri

Fidye yazılımları, işletmelerin ve tüketicilerin karşı karşıya olduğu en büyük siber tehditlerden biri haline geldi. Gelişmeler tehdidin büyümeye ve adapte olmaya devam ettiğini gösteriyor.

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