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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
03.05.2018 - 18:26, Son Güncelleme:

104 yaşındaki bilim insanı Avustralya'dan İsviçre'ye 'ölüm yolculuğuna' başladı

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104 yaşındaki bilim insanı Avustralya'dan İsviçre'ye 'ölüm yolculuğuna' başladı

Başka birine muhtaç olmamak için hayatına son vermek isteyen 104 yaşındaki bilim insanı David Goodall, Avustralya'daki evinden doktor yardımıyla intiharın yasal olduğu İsviçre'ye doğru yola çıktı.

Ekolog ve bitki bilimci Goodall'un ölümcül bir hastalığı yok ancak kendi kendine bakmakta zorlandığı için hayatına devam etmek istemediğini söylüyor.

İnternet üzerinden başlatılan kampanyada Goodall'ın İsviçre'ye gidebilmesi için 15 bin dolar toplandı.

Bu parayla bilim insanına birinci sınıf bir uçak bileti alındı.

Goodall'un hayatına son vermek istemesi, Avustralya'da doktor yardımıyla intiharın ya da ötenazinin yasal olmaması nedeniyle ülkede tartışmaları da beraberinde getirmişti.

'Bu yaşa geldiğim için büyük üzüntü duyuyorum'

David Goodall geçen ay doğum gününde verdiği bir röportajda, "Bu yaşa geldiğim için büyük üzüntü duyuyorum" demişti.

Avustralya merkezli ABC televizyonuna şunları söylemişti:

Goodall, "Mutlu değilim. Ölmek istiyorum. Üzücü olmak zorunda değil. Asıl üzücü olan, bunun engellenmek istenmesi."

Avustralya'nın Victoria eyaletinde geçen yıl yardımlı intihar yasallaşmıştı ancak ötenazinin uygulanabilmesi için kişinin ölümcül bir hastalığının olması gerekiyor.

Ötenazi, ülkedeki diğer eyaletlerde ise yasa dışı.

Goodall, İsviçre'deki bir klinikte yardımlı intihar uygulaması yaptırmayı planlıyor.

Yardımlı intihar, bir doktorun öldürücü maddenin olduğu iğneyi hazırladığı ancak kişinin iğneyi kendi kendine uyguladığı durumlara deniyor.

24 saat bakım ihtiyacı

Goodall'a, ötenazi ve yardımlı intihar hakkını savunan Exit International isimli gruptan arkadaşı Carol O'Neill da eşlik ediyor.

Carol O'Neill, Goodall'ın bu kararında üniversite kampüsünden uzaklaştırılmak istenmesinin etkisi olduğunu düşünüyor.

İki sene önce Goodall'ın ücret almadan öğretim üyeliği yaptığı Perth's Edith Cowan Üniversitesi, bilim insanının yolda başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini açıklayarak, evden çalışmasını istemişti.

Uluslararası bir kampanyanın ardından Goodall'ın evine daha yakın bir merkezde çalışmasına karar verilmişti.

O'Neill, tam bu zamanlarda tiyatroda yer almaktan ve araba kullanmaktan da vazgeçmeye zorlandığını, bunun arkadaşını çok etkilediğini anlatıyor.

BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu sonun başlangıcıydı" diyor. 

"Eski ofisindeki arkadaşlarını görememeye başladı. Eski neşesi yoktu ve bütün kitaplarını koliliyordu. Artık mutlu olmadığı dönemin başlangıcıydı" diyor.

Goodall'ın kararı geçen ay dairesinde düşmesinin ardından hızlandı. İki gün boyunca kendisinden haber alınamadı. Doktorları bu olayın ardından 24 saat bakım görmesi ya da bakımevinde yaşaması gerektiğini söyledi.

O'Neill, "O bağımsız bir kişi. Etrafında sürekli birilerinin olmasını, bakıcı rolünde bir yabancı olmasını istemiyor" diye konuşuyor ve ekliyor:

"Entelektüel sohbetler yapabilmek ve otobüse atlayıp şehre inebilmek gibi daha önce yaptığı şeyleri yapabilmek istiyor."

Ölmeden önce ailesini görecek

Goodall'ın İsviçre'de yakın ailesi tarafından karşılanmadan önce, Fransa'daki ailesini ziyaret etmesi planlanıyor.

O'Neill, Goodall'ın son günlerini veda mektuplarını yazarak ve torunları da dahil olmak üzere ailesiyle sohbet ederek geçirdiğini kaydetti.

İsviçre'de yardımlı intihar 1942 yılında yasallaştı. İsviçre, yabancı ülkelerin vatandaşlarına yardımlı intihar hakkı tanıyan tek ülke.

Avustralya Tabipler Birliği, ilaç kullanımının etik olmayan bir yolu olarak gördükleri yardımlı intihara karşı çıkıyor.

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