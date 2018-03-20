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    Kullan kullan bitmez: 100 TB SSD üretildi!

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:

    Şimdiye kadarki en büyük kapasiteli SSD modeli üretildi. Nimbus Exa Drive DC100 isimli SSD 100 TB depolama kapasitesi sunuyor.

    Şimdiye kadarki en büyük kapasiteli SDD olan Nimbus Exa Drive DC100, en yakın rakibine göre 3 kat daha fazla SSD kapasitesi sunuyor. Bu hizmeti sunarken ayrıca rakiplerine göre TB başına yüzde 85 daha az güç harcıyor. Verimlilik ve kapasite konusunda oldukça iyi iş elde eden şirket, SSD'de kendi çoklu işlemci mimarisinin yanında 3D NAND kullanmış. Böylelikle ürünün boyutu oldukça küçülüyor ve arka cebinize sığabiliyor. Şirket sürücünün 2 bin iPhone verisine yetecek kadar depolama kapasitesi sunduğunu söylüyor. Bu sürücü veri merkezleri için oldukça uygun. 

    100,000 IOPS okuma/yazma ile 500 MBPS okuma/yazma çıkışı sunan alet, TB başına 0.1 watt harcıyor. SATA arayüzünü kullanan cihaz, 3.5 inç form faktörlü. Ayrıca üründe bulunan bütünleşik kapasitörler sayesinde ani elektrik kesintilerinde bile içindeki verileri kurtarabiliyorsunuz. 5 yıl garantisi bulunan Exa Drive DC100, bu yaz itibariyle piyasada oldukça bulunacak. Ürünün fiyatı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

    Etiketler: Exa Drive DC100 , SSD 100 TB , SSD
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