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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
17.05.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

100 milyon dolar çalan uluslararası siber suç çetesi çökertildi

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100 milyon dolar çalan uluslararası siber suç çetesi çökertildi

Kötü amaçlı yazılım kullanarak 40 binden fazla kişiden 100 milyon dolar açan uluslararası bir siber suç çetesi çökertildi.

Karmaşık polis operasyonunda, ABD, Bulgaristan, Almanya, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'da soruşturmalar yürütüldü.

Çetenin bilgisayarlara kötü amaçlı GozNym yazılımı bulaştırdığı ve bu programın ele geçirdiği banka şifreleriyle kurbanların hesaplarına erişildiği kaydedildi.

Çetenin, internet forumlarında kabiliyetlerinin reklamını yapan bilgisayar korsanlarından kurulduğu söyleniyor.

Operasyonun detayları, Avrupa Polis Teşkilatı, Europol'ün Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan merkezinde yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Europol, soruşturmanın özellikle sınırötesi işbirliği anlamında benzeri olmadığını söyledi.

Siber suç hizmeti

Şebekenin 10 üyesine ABD'nin Pittsburgh kentinde aralarında para çalmak ve bu paraları Amerikan ve ülke dışındaki banka hesaplarında aklamak da dahil çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Beş Rus vatandaşının hala firarda olduğu ve bunların arasında GozNym programını yazan ve yöneten diğer siber suçlulara kiralayan bir zanlının da olduğu kaydedildi.

Başka ülkelerde kovuşturmaya konu olan zanlılarsa şöyle:

Şebekenin liderine, teknik yardımcısıyla birlikte Gürcistan'da suçlama yöneltildi

Farklı banka hesaplarını ele geçirmekle görevli bir diğer zanlı Bulgaristan'dan ABD'ye iade edildi ve yargılanmayı bekliyor

GozNym yazılımını fark edilmemesi için şifreleyen bir çete üyesi Moldova'da suçlamalarla karşı karşıya

Almanya'da da iki kişi kara para aklama suçlamasından yargılanacak

Çetenin kurbanları arasında küçük işletmeler, hukuk firmaları, uluslararası şirketler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olduğu kaydediliyor.

Surrey Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisi Prof. Alan Woodward, operasyonun siber suç işleme kabiliyetlerini satışa çıkarmanın ne kadar sık görüldüğünü gözler önüne serdiğini söyledi.

"Bu kötücül yazılımı geliştirenler, başka suçluların bankacılık sahteciliği yapabilmeleri için hizmetlerini kullanabilmesi adına 'ürünlerinin' reklamını yaptı" diyen Woodward şöyle devam etti.

"Suçun bir 'servis' olması diye bilinen durum son yıllarda giderek artıyor ve organize suç çeteleri uyuşturucu gibi geleneksel işlerden daha kârlı olan siber suçlayra yöneliyor."

GozNym nedir?

GozNym Nymaim ve Gozi adlı iki farklı kötü amaçlı yazılımın birleşimi.

Nymaim, diğer kötücül yazılımların gizlice bilgisayarlara girebilmesini sağlayan ve "dropper" diye bilinen bir program.

Nymaim 2015'e dek genel olarak kulanıcının bilgisayarındaki dosyaları kitleyip açtırmak için ücret ödemeye zorlayan, "ransomware" adı verilen kötü amaçlı programları cihazlara bulaştırmak için kullanılıyordu.

Gozi ise 2007'den bu yana biliniyor. Bu yazılım yıllar geçtikçe, hepsi mali bilgileri çalmayı amaçlayan yeni teknikler kullanarak ortaya çıktı. ABD bankalarına yönelik organize saldırılarda kullanıldı.

Bir uzman bu iki yazılımın birleşimini "çift başlı canavar" diye tanımladı.

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