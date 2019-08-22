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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
22.08.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

"10 yıl içinde insanların ölüp ölmeyeceğini belirleyen kan testi" iddiası

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"10 yıl içinde insanların ölüp ölmeyeceğini belirleyen kan testi" iddiası

Bilim insanları, 10 yıl içinde insanların ölüp ölmeyeceğini tahmin eden bir kan tahlili geliştirdiklerini duyurdu.

Araştırmacılar, tahlilin yüzde 83 doğruluk payı olduğunu ve insanların ne kadar yaşayabileceğini tahmin ederek, daha sağlıklı bir yaşam tarzını seçmeleri konusunda insanlara uyarı niteliğinde olabileceğini belirtiyor.

Metro gazetesinin haberine göre, kan tahlili, ölüm riskini etkileyen 14 farklı biyolojik göstergeyi ölçüyor. Bu ölçümler bağışıklık sistemi, şeker kontrolü, yağ ve iltihap gibi vücuttaki rahatsızlıkları kapsıyor. Almanya’daki bilim insanlarının, on binlerce kişi üzerinde yaptıkları tahliller sonucu kişilerin sağlık durumları ve fiziksel hassasiyetleri hakkında doğru tahminlerde bulunuldu. Bilim insanları bunun bir gün hastaların tedavisinde bir rehber olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

Almanya’daki Max Planck Institute for Biology of Ageing’den akademisyenler, 18 ve 109 yaş aralığındaki 44 bin 168 yetişkinden kan örnekleri aldı.16 yıl süresince deneklerden 5 bin 512’si hayatını kaybetti. Araştırmacılar da biyolojik göstergelere bakarak daha uzun yaşayan ve ölüm riski yüksek kişileri inceledi. Yaşam beklentisi konusunda diğer yapılan tahminlere göre kan test sonuçları yüzde 10 daha doğru çıktı. Doktorlar, kişinin kan basınca kolesterol seviyelerine bakarak gelecek yıl içerisinde hayatta kalıp kalmayacağını tahmin edebiliyor. Bu tahmin şimdiye kadar 10 yıla kadar yapılamıyordu.

Habere göre bilim insanları araştırmalarını daha da geliştirerek kan testiyle hastaların tedavi biçimlerini de belirleyebilmeyi umuyor.

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