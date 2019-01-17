10 years challenge için dikkat çeken Facebook iddiası! Aslında proje mi?
Sosyal medyaya 10 yıl önce ve sonrasına ait fotoğraflarını yükleyen ünlülerin ardından birkaç günde yaklaşık 2 milyon civarında gönderiye ulaşan #10yearschallange, flaş bir iddia ile gündeme geldi. Facebook'un, yakın zamanda satın alarak bünyesine kattığı Instagram üzerinden yüz tanımlama algoritması için böyle bir uygulama başlattığı iddia edildi.
Kısa sürede yüz binlerce gönderiye ulaşan #10yearschallenge etiketi, beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. 10 yıllık değişimlerin gönderilerde yer verildiği akımda, ünlü isimler ve markalar, 10 yıllık gelişimlerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
Gönderilerin 2 milyon seviyesine ulaşması üzerine bu akımın aslında bir proje olduğu iddiaları gelmeye başladı.
FACEBOOK'UN ALGORİTMASINI GELİŞTİRMEK İÇİN KULLANDIĞI BİR AKIM
Bazı yabancı kaynaklar, #10yearschallenge'ın insan yüzlerini ve gelişimlerini tanımlamak amacıyla Facebook tarafından geliştirilen bir yapay zeka için ortaya çıkarıldığını iddia etti. Bu verilerin Facebook'un elindeki verileri doğrulamak için kullandığı iddialar arasında yer aldı.
Facebook, bu konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.
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