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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
10.08.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

10 milyonuncu Ford Mustang banttan indi

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10 milyonuncu Ford Mustang banttan indi

Ford Mustang, Michigan'daki Flat Rock Fabrikası’nda 10 milyon üretim adedine ulaştı. Yarım asırdır Amerika’nın en çok satan spor otomobili olan Ford Mustang bugüne kadar birçok filmde rol aldı.

Ford Mustang yarım asırdır Amerika’nın ve üst üste üç yıldır dünyanın en çok satan spor otomobili. Ford bu başarılı modelin 10 milyonuncu üretimini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyor. Ford’un Micihgan’da bulunan Flat Rock Fabrikası üretim hattından çıkan 10 milyonuncu beyaz renkli Ford Mustang GT V8 460 HP gücü altı vitesli manuel şanzımanla tekerleklere iletirken en güncel sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor. 1964 yılında üretilen ilk Ford Mustang aynı renge sahipti ve V8 motorun ürettiği 164 HP gücü üç vitesli manuel şanzımanla tekerleklere aktarıyordu. 

Ford, bu önemli kilometre taşını Dearborn karargahındaki çalışanları ve üç adet II. Dünya Savaşı dönemine ait P-51 Mustang savaş uçağı da dahil olmak üzere ABD'deki Flat Rock Fabrikası çalışanları ile birlikte kutladı. Mustang 54 yıllık üretim tarihi boyunca, halen üretildiği Flat Rock dışında San Jose, Kaliforniya, Metuchen, New York ve orijinal üretim yeri olan Dearborn, Michigan fabrikalarında üretildi. 

10 milyonuncu Ford Mustang banttan indi

En çok satan spor otomobil

IHS araştırma firması tarafından sağlanan A.B.D. spor otomobil segmenti yeni araç satış verileri doğrultusunda Ford’un 1966-2018 yılları analizlerine göre Mustang, son 50 yıldır Amerika'nın en çok satan spor otomobili. Ford Mustang satışa sunulduğu 2015 yılından bu yana Avrupa genelinde 38.000 adet sattı. Mustang geçtiğimiz yıl Porsche 911'i İngiltere ve İspanya dahil 13 Avrupa pazarında geride bırakırken, 2017 yılında Mustang için en önemli beş Avrupa pazarı; Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika ve İsveç oldu. 

Her zamankinden daha iyi

En güncel Ford Mustang, son teknoloji, performans ve kapsamlı kişiselleştirme olanakları sunuyor. Yeni Ford Mustang çok daha kaslı ve atletik bir dış görünüme ve dokunma hissi uyandıran malzemeler ve 12 inçlik dijital ekranla bezenen lüks bir iç mekan ile dikkat çekiyor. Ford Mustang; 10 vitesli otomatik şanzımanla kombine edilen 450 HP gücündeki 5,0 litre hacimli V8 de dahil olmak üzere güçlü motorlarla donatılıyor. Bu motor Mustang’i sadece 4,3 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırırken 12,1 lt/100 km tüketim ve 270 gr/km COsalınım değerleriyle yüksek verimlilik seviyesi sunuyor. Altı vitesli manuel şanzıman seçeneği, güçlü motorun daha yumuşak, daha hızlı vites küçültmesi için Ford'un yeni vites küçültme teknolojisiyle donatıldı. 

Ford Mustang; MagneRide ayarlanabilir süspansiyon, sürüş modu seçimleri ve sabah erken veya gece geç saatlerde sürüş için yenilikçi bir Komşu Modu olarak da adlandırılan sessiz mod sunan yeni Aktif Valf sistemi olmak üzere gelişmiş sürüş teknolojileri ile yollara çıkarken, Yaya algılama özelliğine sahip Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Şerit Takip Asistanı da dahil olmak üzere kapsamlı sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini tesis etme noktasında devreye giriyor. 

Ford ayrıca bu yılın başlarında efsanevi Warner Bros filminin 50. yılını kutlamak üzere 5,0 litrelik V8 motora sahip özel bir versiyon lanse etti: Ford Mustang Bullitt. 

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