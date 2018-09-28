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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
28.09.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

10 GB RAM'li ilk akıllı telefonu Oppo Find X olacak

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10 GB RAM'li ilk akıllı telefonu Oppo Find X olacak

Akıllı telefon üreticileri dünyanın ilk 5G özellikli telefonunu çıkarmak için birbirleriyle yarışırken Oppo, 10 GB RAM ile güçlendirilmiş Find X varyantını piyasaya sürmeye çok yakın.

Piyasadaki şirketlerin büyük bir çoğunluğu şu anda 5G özellikli akıllı telefon çıkarma hazırlığında. İlk 5G destekli telefonun 2019'un ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji devi Oppo'nun başka bir şey üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Verdiği güvenilir bilgilerle tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter hesabı bugün Oppo Find X'in TENAA belgesini paylaştı.

Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA tarafından yayınlanan listede 10 GB RAM ve 256 GB depolama alanı dikkat çekiyor. Bilgiler doğruysa Oppo Find X, 10 GB RAM ile güçlendirilmiş dünyanın ilk akıllı telefonu olmaya çok yakın. Piyasadaki mevcut üst sınıf telefonların çoğunda 8 GB RAM yer alıyor. Oppo'nun piyasadaki ilk 10 GB RAM'li telefonu çıkarması Çinli şirket için büyük bir atılım olacak.

10 GB RAMli ilk akıllı telefonu Oppo Find X olacak

Cihaz TENAA sertifikasyon sürecini geçtiğinden yakında resmi olarak tanıtılacağını söyleyebiliriz. Akıllı telefonun geri kalan özellikleri ise diğer varyantla aynı kalacak. Oppo Find X, 1080 x 2340 piksel çözünürlükte 6.42 inç AMOLED ekrana sahip. Gücünü ise Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 845 yonga setinden alıyor.

Cihazın arka kısmında 16 MP + 20 MP çözünürlükte iki sensör barındıran çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise görüntülü arama ve selfie çekimleri için 25 MP'lik bir kamera bulunuyor. Akıllı telefonun Android Oreo 8.1 tabanlı Color OS 5.1 işletim sistemi yüklü şekilde geldiğini de belirtelim.

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