Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>10 bin TL'lik cep yakan telefon: Huawei Mate RS

    10 bin TL'lik cep yakan telefon: Huawei Mate RS

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 19:35 | Son Güncelleme:

    Huawei, Paris'te gerçekleştirdiği dev etkinlikte yeni oyuncakları Huawei P20, Huawei P20 Lite ve Huawei P20 Pro'yu tanıttı. Ancak bu telefonlarla da sınırlı kalmayan Çinli dev, en pahalı telefonlarından birini gün yüzüne çıkardı. İşte karşınızda 10 bin 300 TL'lik fiyatıyla cepleri fena halde yakacak o telefon, yani Huawei Mate RS!

    Huawei sürpriz bir şekilde en pahalı telefonu Huawei Mate RS'i de Paris'teki etkinliğinde ortaya çıkardı. Ancak baştan söylemeliyiz ki bu telefon öyle herkese hitap etmiyor; zaten 10 bin 300 TL'lik fiyatı cihazı biraz özel kılıyor. Peki Huawei Mate RS neden bu kadar pahalı, hangi özelliklerle geliyor? 

    P20’lerin aksine Huawei Mate RS çentiksiz 6 inç OLED ekran ile geliyor. Burada en büyük sürpriz ekran üzerinden parmak izi okunabiliyor olması. Cihazı hem ekran hem de arka kısımda bulunan okuyucudan açabiliyorsunuz. Cihazın bir diğer müthiş özelliği ise 8 pürüzsüz açıdan oluşması. Kasa tamamen cam ve metalden oluşurken, eğimli bir OLED ekran kullanılıyor.

    Huawei Mate RS kamera özellikleri açısından oldukça dikkat çekici bir telefon. Ana kamera noktasında Leica işbirliği ile 40MP + 8MP + 20MP olmak üzere 3 farklı sensör bulunuyor. P20 Pro’da bulunan 5x hibrit yakınlaştırma, 960fps video kaydı ve yapay zeka bu telefonda da var. Tek fark Porsche Design’da kameralar ortada bulunuyor.

    10 bin TLlik cep yakan telefon: Huawei Mate RS

    Telefona ayrı bir hava katan yapay zeka Kirin 970 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM eşlik ediyor. Depolama noktasındaysa iki farklı seçenek sunuluyor: 256 GB ve 512 GB!

    Mate RS 4000 mAh bataryadan güç alıyor. Bunun dışında Süper hızlı şarj, kablosuz şarj ve stero hoparlör gibi özellikler de telefonda bulunuyor.

    Huawei Mate RS fiyatı ise depolama seçeneklerinin üzerinde şekilleniyor. 256 GB’lık versiyon 1,695 Euro‘ya satılacakken, 512 GB‘lık versiyon 2,095 Euro‘ya satılacak.

    Etiketler: huawei p20 , huawei p20 lite , huawei p20 pro
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri