1 milyon işlemcili bilgisayar insan beyninin gizemini çözecek!
Manchester Üniversitesi, insan beyninin çalışma şeklinden ilham alan yeni süper bilgisayarı SpiNNaker'ı açtığını duyurdu. Bilgisayar öncelikli olarak üç araştırma alanını hedeflemekte; nörobilim, robotik ve bilgisayar bilimi. Enstitü, makinenin devasa paralel hesaplama yeteneğinin makineyi bu alanlarda ilerlemeye uygun hale getirdiğini söyledi.
Üniversiteye göre, milyon işlemcili bu bilgisayar diğerlerinden farklı, çünkü verileri insan beynine benzer bir şekilde işlemek için paralelleştirmeden faydalanıyor. Paralelleştirme, bilgisayarın A noktasından B noktasına bilgi göndermek yerine, milyarlarca küçük veriyi aynı anda farklı hedeflere göndermesi anlamına geliyor.
Gelişme hakkında konuşan Bilgisayar Mühendisliği Profesörü Steve Furber şunları söyledi:
"SpiNNaker, geleneksel bilgisayarların çalışma şeklini tamamen yeniden ele alıyor. Esasen geleneksel bir bilgisayardan daha çok beynimiz gibi çalışan bir makine yarattık. Bu, son derece heyecan verici.
Projenin nihai hedefi, gerçek zamanlı beyin modelleme uygulamaları için tek bir bilgisayarda bir milyon çekirdeği bir araya getirmek olmuştur ve şimdi bunu başardık, bu harika."
SpiNNaker, insan beyninin nasıl çalıştığını çözmeye yardımcı olabileceği için heyecan verici. Araştırmacılar, bir milyar basit nöron veya milyonlarca nöronun "karmaşık yapı ve iç dinamikleriyle" simülasyonunu yapabilecekler. Makine çok yetenekli olsa da, insan beyninin 100 milyar nöronu olduğu göz önüne alınınca, bilgisayarın mevcut tüm gizemlerin kilidini açamayacağını söyleyebiliriz.
SpiNNaker projesi hakkında daha fazlasını Manchester Üniversitesi web sitesinde İngilizce olarak bulabilirsiniz.
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