1.5 santigrat derecelik küresel ısınma limiti 2030 itibarıyla aşılabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri1.5 santigrat derecelik küresel ısınma limiti 2030 itibarıyla aşılabilir
GeriTeknoloji 1.5 santigrat derecelik küresel ısınma limiti 2030 itibarıyla aşılabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
08.10.2018 - 16:38, Son Güncelleme:

1.5 santigrat derecelik küresel ısınma limiti 2030 itibarıyla aşılabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1.5 santigrat derecelik küresel ısınma limiti 2030 itibarıyla aşılabilir

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) küresel ısınmanın en kötü etkilerini önlemek için dünyanın 'eşi benzeri görülmemiş' adımlar atması gerektiği uyarısında bulundu.

IPCC'nin bugün yayımlanan raporunda dünya toplumlarının daha düşük bir küresel ısınma hedefini karşılamak için enerji tüketimi, inşaat ve seyahat alanlarında 'eşi benzeri görülmemiş' adımları atması gerektiği aksi takdirde küresel ısınma kaynaklı sıcak hava dalgaları, sele neden olan kasırgalar, bazı bölgelerde kıtlık ve türlerin neslinin tükenmesi gibi risklerle daha fazla karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıldı.

'SERA GAZI EMİSYONLARI DÜZEYİ BU ŞEKİLDE İLERLERSE 1.5 SANTİGRAT DERECELİK ISINMA LİMİTİ 2030 İTİBARIYLA AŞILABİLİR'

IPCC raporu, 2015 Paris İklim Anlaşması'nın nasıl uygulanacağı konusunda hükümetlere bilimsel bir yol haritası niteliği taşıyor.

Sputnik'in haberine göre IPCC, 2015'teki Paris İklim Anlaşması görüşmelerinde mutabık kalındığı gibi küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 2 santigratta sınırlandırılması yerine bu hedefin 1.5 santigrat derecenin altında sınırlandırılmasının 'insanlar ve doğal ekosistemler için açık yararları olduğu' vurgulandı.

Rapora göre Dünya yüzeyi 1 santigrat derece ısındı ve yaşanmaz bir düzey olan 3-4 santigrat derecelik bir ısınma yolunda ilerliyor. IPCC raporuna göre şu andaki sera gazı emisyonu düzeyi ile 1.5 santigrat limitini 2030 gibi erken bir tarihte ve 2050'den geç olmamak üzere aşabiliriz.

​'ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR BELKİ DE İNSANLIK TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ YILLAR'

Güney Afrika'daki Çevre Planlama ve İklim Koruması Departmanı Başkanı ve IPCC eş başkanı Debra Roberts " Önümüzdeki yıllar belki de insanlık tarihindeki en önemli yıllar" ifadelerini kullandı.
IPCC eş başkanlarından Jim Skea da "Biz üzerimizi düşeni yaptık ve mesajı ilettik. Şimdi top hükümetlerde. Bu konuda eyleme geçmek onların sorumluluğu" dedi.

Raporda küresel ısınmayı 1.5 santigrat derecenin altında tutma hedefinin 2 santigrat derece hedefine göre 2100 yılı itibarıyla küresel deniz seviyesi yükselme oranını 0.1 metre azaltacağı belirtildi. Bunun da selleri azaltacağı ve kıyı bölgeleri, adalar ve ırmak deltalarında yaşayan kişilere iklim değişikliğine uyum sağlama konusunda zaman kazandıracağı vurgulandı.

1.5 santigrat derecelik bir küresel ısınmada, Arktik Okyanusu'nun yaz aylarında buzsuz olma ihtimali 100 yılda birken, 2 santigrat derecelik bir küresel ısınmada bu durum 10 yılda en az bir kere gerçekleşecek.

Mercan resifleri 1.5 santigrat derecelik bir küresel ısınmada yüzde 70-90 kadar azalırken, 2 2 santigrat derecede resiflerin hemen hemen tamamı yok olacak.

'ARTIK ÇOK AZ BİR ISINMANIN BİLE ÖNEMLİ OLDUĞUNU HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA BİLİYORUZ'

Raporda küresel ısınmayı daha düşük derecede sınırlama hedefinin türlerin yok olması ve kaybını azaltacağı ayrıca küresel ısınmanın karasal, tatlı su ve kıyı ekosistemlerine olan etkisini de düşüreceğinin altı çizildi. IPCC'nin Başkan Yardımcısı Thelma Krug, "1.5 santigrat derecede etkileri farklılaştırmayı başarabileceğimiz konusunda şüpheler vardı. Ancak bilim insanları bile küresel ısınmayı 2 santigrat derece yerine 1.5 santigrat derecede sınırlandırmanın ne kadar fazla yararı olduğunu görünce şaşırdı. Artık çok az bir ısınmanın bile önemli olduğunu her zamankinden daha fazla biliyoruz" dedi.

1.5 SANTİGRAT HEDEFİ İÇİN DÜNYA'NIN 2050 İTİBARIYLA 'KARBONSUZ' OLMASI GEREKİYOR

Rapora göre 1.5 santigrat derece hedefini tutturmak için insan kaynaklı karbondioksit (CO2) emisyonlarının 2010'daki düzeyini 2030 itibarıyla yüzde 45 oranında azaltmak ve yüzyıl ortasında (2050) bu seviyeyi sıfıra düşürmek gerekiyor.
Yaklaşık 6.000 bilimsel çalışmanın incelenmesiyle hazırlanan raporda bunun için 4 yol sıralandı.

2050 itibarıyla yenilenebilir enerjinin elektrik üretimininin yüzde 70 ila yüzde 85'ini karşılaması gerektiği, şu anda bu rakamın yüzde 25 düzeyinde olduğu vurgulandı. Karbon yakalama ve depolama tekniklerinin yanısıra doğalgazlı enerjinin yüzde 8 oranına, kömürün de yüzde 2 seviyesinin altında olması gerektiği belirtildi.

Ortalama küresel ısınma derecesinin 1.5 santigratı aşması halinde ise bu seviyeyi 2100 itibarıyla eski düzeyine çekebilmek için ek karbon giderme tekniklerine gereksinim duyulacağı belirtildi.

Rapora göre 1.5 santigrat derece hedefini tutturmak için 2016-2035 yılları arasında enerji sitemlerinde 'yıllık ortalama 2.4 trilyon dolar (dünyanın gayri safi milli hasılasının yüzde 2.5'i) yatırım yapılması' gerekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

4 adımda bilgisayar güvenliğini nasıl sağlarız?

Windows 10 güncellemesinde büyük tehlike: Sakın indirmeyin! Yoksa...

Fransa ve Almanya'dan internet devlerine karşı ortak adım

Amazon'un patronu Jeff Bezos saniyede ne kadar kazanıyor?