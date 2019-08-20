1.2 trilyon transistör içeren dünyanın en büyük çipi tanıtıldı
Kaliforniya’da kurulu işlemci üreticisi Cerebras Systems, yapay zeka işlemcisi olarak ürettiği The Wafer Scale Engine’ı tanıttı.
Dünyanın en büyük işlemcisi olan The Wafer Scale Engine, laptoplar veya masa üstü PC’ler gibi cihazlar için geliştirilen bir çip değil. İşlemci, yapay zeka işlemleri yapacak endüstriyel bilgisayarlara hayat vereceği için, boyutunun büyüklüğü dezavantaj değil, avantaj konumunda.
Dünyanın en büyük çipi tanıtıldı. Cerebras tarafından derin öğrenme hesaplamaları için geliştirilen çip, 1.2 trilyon transistör içeriyor. Kıyaslamak gerekirse bugün en iyisinden bir GPU tasarımında 21 milyar transistör var. Boyutunu anlamak için klavye ile yan yana görüntüsüne bakmak yeterli.
TSMC tarafından 16nm üretim geometrisi ile bantlardan çıkartılıyor, 400.000 AI optimize çekirdeğe sahip, 18GB zar üstü bellek, 8 PByte/sn bellek bant genişliği ve 46,225mm2 zar alanına sahip.
Şirket işlemciyi şimdilik prototip olarak tanıttı. Ancak işbirliği yapmak isteyecek üreticilerle, farklı yapay zeka projeleri için işlemciyi üretmeye hazır olduklarının altını çiziyorlar.
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