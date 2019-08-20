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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.08.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

1.2 trilyon transistör içeren dünyanın en büyük çipi tanıtıldı

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1.2 trilyon transistör içeren dünyanın en büyük çipi tanıtıldı

Kaliforniya’da kurulu işlemci üreticisi Cerebras Systems, yapay zeka işlemcisi olarak ürettiği The Wafer Scale Engine’ı tanıttı.

Dünyanın en büyük işlemcisi olan The Wafer Scale Engine, laptoplar veya masa üstü PC’ler gibi cihazlar için geliştirilen bir çip değil. İşlemci, yapay zeka işlemleri yapacak endüstriyel bilgisayarlara hayat vereceği için, boyutunun büyüklüğü dezavantaj değil, avantaj konumunda.

Dünyanın en büyük çipi tanıtıldı. Cerebras tarafından derin öğrenme hesaplamaları için geliştirilen çip, 1.2 trilyon transistör içeriyor. Kıyaslamak gerekirse bugün en iyisinden bir GPU tasarımında 21 milyar transistör var. Boyutunu anlamak için klavye ile yan yana görüntüsüne bakmak yeterli. 

TSMC tarafından 16nm üretim geometrisi ile bantlardan çıkartılıyor, 400.000 AI optimize çekirdeğe sahip, 18GB zar üstü bellek, 8 PByte/sn bellek bant genişliği ve 46,225mm2 zar alanına sahip.

Şirket işlemciyi şimdilik prototip olarak tanıttı. Ancak işbirliği yapmak isteyecek üreticilerle, farklı yapay zeka projeleri için işlemciyi üretmeye hazır olduklarının altını çiziyorlar.

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