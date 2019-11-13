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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.11.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

​Vodafone Türkiye, 2019-20 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

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​Vodafone Türkiye, 2019-20 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, 2019’un ilk mali yarıyılında büyümesini sürdürdü. Nisan-Eylül 2019 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre %18,6 artırdı.

Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri mali yılın ilk yarısında 6 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin, 2019-20 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre % 32,6 artışla 2 milyar TL’ye yükseldi. 

Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük etme vizyonuyla fiber altyapı yatırımlarına devam eden Vodafone’un mali yarıyıl yatırımları 733 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu yatırımlar içinde Temmuz 2019 itibariyle şebekede canlı olarak kullanılmaya başlanan yaklaşık 250 adet yerli ve milli ULAK baz istasyonu da yer alıyor. 

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 310 bin net abone artışı ile 24.1 milyona yükseldi. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25.8 milyona ulaştı. 

Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 14 milyona çıkarak toplam abone bazının % 58,2’sine ulaştı. 

Vodafone’un 4.5G abone sayısı da mali yarıyıl sonu itibariyle 16 milyon oldu.

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 184 bin net abone artışı ile ilk mali yarıyılda yaklaşık 1 milyona ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %34,9 arttı. 

Vodafone Türkiye'nin "eve kadar fiber" gibi yeni nesil erişim teknolojileri kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 129 bin artış ile 239bine ulaştı. 

Vodafone Türkiye sabit hizmetlerde gerçekleştirdiği stratejik işbirlikleri sayesinde yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaştığı hane sayısı ise 7.8 milyona yükseldi. 

11.2 milyon “Dijital müşteri”

Müşterilerinin dijital yol arkadaşı olmayı hedefleyen Vodafone’un "Vodafone Yanımda" uygulaması gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 11.2 milyonu aştı. Vodafone Yanımda’nın aylık ziyaret trafiği ise 250 milyonun üzerine çıktı. 

2019-20 mali yılı ilk yarısında Vodafone Türkiye abonelerinin kişi başı aylık mobil internet kullanımı 5 GB’ı aştı. Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 38,7artış ile 748 petabyte'a ulaştı. 

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan 2019-20 mali yılı ilk yarı yıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Dijital bir telekomünikasyon şirketi olma yönünde kaydettiğimiz gelişmeden son derece memnunuz. Müşteri deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla tüm iş süreçlerimizde dijitalleşmeye öncelik veriyoruz. Gerek şirketimiz gerekse Türkiye’nin dijitalleşmesi için attığımız adımların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri aylık 250 milyonluk dijital trafik yaratan mobil uygulamamız Vodafone Yanımda. Bu platformumuz, gelecekteki büyümenin itici güçlerinden biri olacak. Dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyor ve Türkiye’yi bu kritik süreçte sonuna kadar destekliyoruz. Fiber yatırımları, altyapı paylaşımı ve yerli 5G ekosistemi oluşturulması gibi ivedilikle ele alınması gereken pek çok konu var. Bu alanlarda ilerleme kaydetmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yerli milli baz istasyonu ULAK’a destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Halihazırda, şebekemizde 250’ye yakın ULAK baz istasyonu çalışıyor. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımız sürüyor. Bu inançla, 2019-20 mali yılının ilk 6 ayında 733 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Amacımız, daha iyi bir gelecek için herkesi birbirine bağlamak. Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

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