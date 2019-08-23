Twitter’da milyonları buluşturan #Hashtag 12 yaşına girdi
Twitter'da 12 yılı aşkın bir süredir kullanılan hashtag özelliği sayesinde kullanıcılar belli başlıklar altında toplanıyor ve görüşlerini paylaşabiliyor. Peki Türkiye'de en çok paylaşılan hashtag'ler neler?
12 yıl önce 23 Ağustos'ta doğuşundan bu yana, hashtag'ler önemli ve eğlenceli konuşmaları ve bu konuşmalar sonucunda ortaya çıkan toplulukların birbiriyle bağlantı kurmalarını sağlıyor.
Türkiye’de özellikle futbol taraftarları yarattıkları hashtaglerle taraftarları bir araya toplamayı başarıyor. #besiktASK hashtagi milyonlarca Beşiktaş taraftarlarını toplarken #bugüngunlerdengalatasaray hashtagi özellikle maç zamanlarında Galatasaray taraftarlarını bir araya getiriyor.
Dizi oyuncuları hashtag oldu
Türkiye’de yılın başından bu yana en fazla kullanılan hashtaglerden biri ünlü oyuncu Feyyaz Duman olurken, dizide canlandırdığı karakter Arif ise en fazla kullanılan bir diğer hashtag oldu. Listede herkesin çok izlediği yarışma Survivor yer alırken oyuncu Erkan Meriç, Hazal Subaşı gibi isimler çok kullanılan hashtaglerde öne çıktı. Güney Koreli pop grubu BTS teambts hashtagiyle ilgi görürken Hercai dizisi etileketi yaratılan ve çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.
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