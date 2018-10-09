.NET Yazılım Geliştirici Konferansı dotnetKonf 3 Kasım'da İstanbul'da
3 Kasım 2018 Cumartesi günü İstanbul, önemli bir yazılım geliştirici konferansına ev sahipliği yapacak. Devnot'un düzenlediği, yurt içinden ve yurt dışından önemli konuşmacıların katılacağı dotnetKonf isimli .NET Yazılım Geliştirici Konferansı 3 Kasım'da Nişantaşı Üniversitesi Maslak Neotech Kampüsü'nde düzenlenecek.
13 konuşmacının yer alacağı bu önemli yazılım geliştirici konferansına 500'e yakın yazılımcının katılması bekleniyor. .NET alanındaki teknolojilerin konuşulacağı ve web programlama, bulut teknolojileri, makine öğrenmesi, DevOps gibi alanlarda önemli sunumların ve workshopların yer alacağı etkinliğin ana sponsorluklarını Amazon Web Services ve Apsiyon firmaları yapacak.
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