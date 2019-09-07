​Huawei yeni router’ı WiFi Q2 Pro’yu 2019 IFA fuarında tanıttı

Huawei yeni nesil ev WiFi sistemi olan HUAWEI WiFi Q2 Pro'yu Almanya’nın Berlin şehrindeki 2019 IFA bünyesinde tanıttı. Huawei'nin Gigahome 5630 gigabit PLC modem yongası ile donatılmış ve yenilikçi PLC Turbo teknolojisine sahip olan HUAWEI WiFi Q2 Pro, hızlı veri aktarımları ve düşük gecikme süresi sağlamak üzere PLC ağları için parazit önleyici müdahaleyi büyük ölçüde geliştirerek, 200 Mbps geniş bant ve daha hızlı fiber optik geniş bant gibi yeni teknolojilerin yaygın olarak benimsenmesi için temel oluşturuyor.

Kayıpsız 200 Mbps geniş bant

Evlerde artan akıllı cihaz sayısının yanı sıra 200 Mbps ve üstü geniş bant yaygınlığı, büyük sinyal kanallarında iletim trafiğinde ani bir artışa neden oldu.

Üçüncü nesil Huawei ana yönlendiricisi olarak HUAWEI WiFi Q2 Pro, ağ sinyali iletimi sırasında ortaya çıkan parazit sorunlarını çözmeye odaklanıyor. Sinyal gürültüsünü büyük ölçüde azaltmak ve routerlar arasındaki iletişim kalitesini artırmak için Huawei'nin gigabit PLC modem yongasını ve PLC Turbo teknolojisini kullanıyor. Önceki modeller ile karşılaştırıldığında, HUAWEI WiFi Q2 Pro önemli ölçüde daha yüksek ağ hızları ve düşük gecikme sağlıyor.

Dahası, HUAWEI WiFi Q2 Pro 3 Paket Hibrit versiyonu, 1.867 Mbps'ye kadar olan teorik bağlantı hızları sunmak üzere hızlı ve geniş bantlı erişime sahip evler için ideal olan 5 GHz ağ WiFi teknolojisini PLC ve WiFi bağlantıların hibrit ağında kullanıyor.

Tak çalıştır kolaylığıyla tüm evi kapsayan WiFi

Ağ performansındaki yüzde 50 ila yüzde 120 artışa ek olarak HUAWEI Q2 Pro, önceki modellerin tak ve çalıştır özelliğini miras alarak, desteklenen ikincil yönlendiricilerin sayısını aşan, yapılandırılmış her cihaz için 15'e kadar ek bağlantıya izin veriyor. Bu durum geniş bir evdeki her yerin tam hızlı bir İnternet bağlantısına erişebilmesini sağlıyor.

Akıllı WiFi bağlanabilirliği sağlamak için HUAWEI WiFi Q2 Pro, çift bantlı otomatik seçim ve kesintisiz dolaşım destekliyor. Kullanıcıları frekans bandındaki en güçlü sinyalle otomatik olarak bağlıyor ve yakındaki girişimi önlemek için WiFi kanallarını optimize ediyor.

Otomatik ağ portu tanımlama teknolojisi daha da uygun bir konfigürasyon için, kullanıcıları WAN ve LAN portları ile uğraşmaktan kurtarıyor. Ek olarak, doğrudan İnternet erişimi için yeni bir router bağlandığında, eski yönlendiriciden WiFi şifresini otomatik olarak alabiliyor.

Düşük gecikme ve yüksek güvenlik için IPv6 desteği

HUAWEI WiFi Q2 Pro, kullanıcının gizliliğini ve ağ güvenliğini daha da artırmak için yeni nesil IPv6 ağ iletişim protokolünü destekliyor.

IPv4 protokolüyle karşılaştırıldığında IPv6'nın kullanımında, pratik olarak tükenmeyen bir adres kaynağı var. IPv6 adresleri, İnternet servis sağlayıcısının sunucuları tarafından verilen IP adresi öneklerini cihazın MAC adresiyle birleştirerek rastgele oluşturulur, bu sayede ağa kötü niyetli sızmalar zorlaşır.

IPv6 protokolü tarafından sunulan şifreleme seçenekleri, yönlendirici ve bağlı cihazlarda garantili birinci sınıf güvenlik sağlar.