Facebook'un yüz tanıma teknolojisine karşı toplu dava http://hry.yt/xpygw

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Bursa'da, özel bir okul tarafından 28-29 Nisan'da ulusal robot festivali düzenlenecek.
Özel Bursa Kültür Okullarınca ulusal ölçekte organize edilen "ROBOLUTION'18" adlı festivalde, robotlar konusunda Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile liseleri, 3 ayrı kategoride (çizgi izleyen, mini sumo, arazi robot) yarışacak.
Yarışmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Uludağ Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinin yanı sıra çeşitli liselerden yaklaşık 200 öğrenci robotlarını sergileyecek.
Okul Müdürü Tuncay Tunca, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ilk robot yarışmalarının 2002 yılında yapıldığını hatırlattı.
Bursa'yı robot yarışmaları ile Türkiye çapında temsil edeceklerini belirten Tunca, şunları kaydetti:
"Ülkemizin çok değerli üniversitelerinden şu anda 200'e yaklaşan robot sayısı, başvurusu var. Bu bizim beklediğimiz rakam. Marmara Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi'nin yanı sıra Bursa'da birçok teknik lise katılacak. Robot yarışmaları 2002 yılında Türkiye'de ilk defa, 'Robot Günleri' adı altında başlamış. İlk olarak ODTÜ ve Türkiye Zeka Vakfı robot yarışmalarının startını vermiş. Bugün Türkiye'de her yıl 30'un üzerinde robot yarışması düzenleniyor. Nitelikli, ulusal yarışmalardan bahsediyorum. Bu yarışmalarda yüzlerce robot yarışıyor."
Tunca, yarışmanın Bursa'da ilk olacağını vurgulayarak, "Bursa'da bu kadar geniş katılımlı bir yarışma bizim bildiğimiz kadarıyla yapılmadı. 28-29 Nisan'da herkesi bekliyoruz. Yarışmamız 3 kategoride oluşacak. 'Çizgi izleyen, mini sumo ve arazi robot' kategorilerinde toplam 22 bin lira ödül olacak. Bu ödül bilişim sektörüne, robot geliştirme amacıyla kullanılacaktır." diye konuştu.
Özel Bursa Kültür Okulları Kurucu Başkanı Zafer Bulut da yarışmayı düzenleyecekleri için heyecanlı olduklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından lise öğrencileri, robotlarla kısa bir gösteri düzenledi.
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