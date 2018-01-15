Teknoloji ve sanayide işgücü niteliğini artırma projesi

Boğaziçi Üniversitesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülen iş birliği kapsamında katma değeri yüksek ürünlerin tasarımında ve teknolojisinin geliştirilmesinde görev alacak iş gücünün niteliklerini artırmak amacıyla KOBİ’ler başta olmak üzere, sanayi ve teknoloji firmalarına yönelik eğitimler verecek.

Bakanlığın 15 üniversite ile sürekli eğitim merkezlerine ilişkin imzaladığı protokolün ortaklarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin de içinde yer aldığı 10 araştırma üniversitesi ve beş aday üniversite bünyesindeki sürekli eğitim merkezlerinde proje yönetimi, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi, bilgi teknolojileri yönetimi eğitimlerine başlanacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknoloji yarışının Sanayi 4.0'ın etkisiyle tüm dünyada hızlandığını belirterek, "Türkiye, bu yarışın gerisinde kalmak bir yana, yarışın öncü ülkelerinden birisi olacak" dedi. Özlü, 11 Ocak 2018 tarihinde bakanlık binasındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu iş birliğinin temel amacının yüksek teknolojili ürünler geliştirmek adına insan kaynağı yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Projeyi oluştururken bakanlık tarafından Ar-Ge ve tasarım merkezi olarak ilan edilen ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarını belirlediklerini dile getiren Özlü, bu firmalara istihdam ettikleri personelin ne tür eğitimlere ihtiyaç duyduklarını sorduklarını belirtti. Özlü, firmalardan gelen cevaplar doğrultusunda proje yönetimi, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi, bilgi teknolojileri yönetimi başlıkları altında eğitim desteği sağlamaya karar verdiklerini anlattı.

Teknoloji yarışının Sanayi 4.0'ın etkisiyle tüm dünyada hızlandığına dikkat çeken Özlü, "Tüm dünyada Sanayi 4.0'ın da etkisiyle teknoloji yarışı hızlanıyor. Türkiye, bu yarışın gerisinde kalmak bir yana, yarışın öncü ülkelerinden birisi olacak. Hızla değişen ve her gün farklı boyutlarda gelişen teknoloji insan kaynağı politikalarını da kökünden değiştirmiştir" diye konuştu. Özlü, Türkiye'nin bilim, sanayi ve teknolojide sıçramayı kendi kaynaklarıyla yapabileceğini belirterek, üniversitelerin insan kaynağını besleyen en önemli kurumlar olduklarını vurguladı.

KOBİ’lere Eğitim Verilecek

KOBİ ölçeğindeki firma çalışanlarının da bu eğitimlerden faydalanmalarını istediklerini belirten Özlü, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda eğitim bedelinin yüzde 50'sini KOSGEB'in karşılaması hususunu gündemimize aldık. Bütün özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerini, teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmaları ve KOBİ'lerimizi, bu önemli destek ve eğitim programına katılmaya çağırıyoruz" dedi.