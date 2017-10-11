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    Teknoloji meraklıları Samsung Galaxy Studio’da buluşuyor

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 12:39 | Son Güncelleme:

    Samsung’un teknolojileri ile tanışmak isteyen teknoloji meraklıları, bir festival havasında açılışı yapılan Samsung Galaxy Studio’ya yoğun ilgi gösterdi. İstinyePark alışveriş merkezi içindeki geniş bir alana kurulan Samsung Galaxy Studio, daha önce Los Angeles, Madrid, Tokyo ve Dubai gibi dünyanın önemli şehirlerinde teknoloji severleri ağırlamıştı. İstanbul’a ilk kez gelen Samsung Galaxy Studio deneyim alanını ziyaret edenler; başta Galaxy Note8 olmak üzere sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR, 4K çözünürlükte 360 derece fotoğraf ve video çekebilen Gear 360 kamera ve kullanıcıları sağlıklı yaşama yönlendiren Gear Sport gibi ürünleri kişisel danışmanlar eşliğinde yakından tanıma fırsatı buluyor.

    Samsung Galaxy Studio’nun en çok dikkat çeken bölümlerinden birisi olan Portre Havuzu’nda, Galaxy Note8 ile çekilmiş selfie fotoğrafları su dolu bir panel içindeki büyük bir ekranda yeniden oluşturuluyor ve kullanıcıların fotoğraflarını arkadaşlarıyla paylaşmasına olanak sağlanıyor. Aynı anda Galaxy Note8’in suya ve toza dayanıklılığı da deneyimleniyor.

    Galaxy Studio deneyim alanında Gear 360 kamera için özel olarak silindir şeklinde tasarlanmış çekim kabini ise içindeki sıra dışı ışık şovu eşliğinde 360 derece fotoğraf ve video çekim deneyimini renkli bir hale getiriyor. Çekim kabinini deneyimlemek isteyen teknoloji severler görsel bir ziyafet yaşarken eğlenceli anların 4K çözünürlükte ve 360 derece çekilmiş videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşabiliyor.

    Teknoloji meraklıları Samsung Galaxy Studio’da buluşuyor

    Oculus tarafından desteklenen kontrol cihazına sahip yeni Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü için tasarlanmış bölümde ise, ziyaretçiler 4D tiyatro keyfini yaşıyor.

    Samsung Galaxy Studio’nun Galaxy Fitness sağlıklı yaşam alanında yeni Gear Sport’un sporseverlere sunduğu kolaylıklar ilk elden tecrübe edilebiliyor. Galaxy Fitness alanındaki bisikletlerde ziyaretçiler nabızlarını ve yaktıkları kalori miktarını Gear Sport’un yeni tasarlanmış şık ekranından anlık olarak takip edebiliyorlar.

    İstinyePark içindeki Samsung Galaxy Studio’da düzenlenecek workshop ve etkinlikler 7 - 28 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

    Etiketler: samsung , samsung galaxy studio , teknoloji
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