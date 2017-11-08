Teknoloji transferine 50 milyon avro yatırdılar

Teknoloji tabanlı araştırmaların ve girişimlerin ticarileştirilmesi amacıyla faaliyete geçen, Teknoloji Transferini Hızlandırma-Türkiye Projesi (TTH-Türkiye Projesi) iki yılda 50 milyon avroyu aşkın fon kullandırıldı.

Nihai yararlanıcısı TÜBİTAK olan proje Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülüyor.

İki yıl önce faaliyete geçen TTH Türkiye Projesi kapsamında; teknoloji tabanlı araştırmaların ticarileştirilmesi için girişimlere yatırım yapmak üzere iki fon yönetim şirketi kurulması ve Türkiye’deki Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) bilgiyi ticarileştirme yetkinliklerinin artırılarak üniversite ve sanayi arasında etkin rol oynamalarının sağlanmasına destek olunması hedeflenmişti.

Kurulan fon şirketlerinden DCP, teknoloji girişimlerine bu zamana kadar 30 milyon avro, ACT ise 22.5 milyon avro destekte bulundu. Projenin geldiği noktanın anlatılması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Başkanı Mehmet Aslan, Teknoloji Transfer Ofisleri’ne 2012 yılından bu yana 96 milyon lira destekte bulunduklarını ve bu desteklerinin artacağını kaydetti.

Teknoloji Transferi’ni Hızlandırma Projesi ile Türkiye’nin teknoloji alanında sıçrama yaşayacağını kaydeden Aslan, “Uluslararası başarılı TTO’larla sürdürülebilir işbirliği ortamı yakaladık. Ulusal TTO’ların yaşadığı problemlerin çözümü konusunda örnek uygulamalar bu konuya bakış açımızı geliştirdi” dedi. TTGV Genel Sekreteri Mete Çakmakcı da TTH-Türkiye Projesi ile bilginin üretildiği noktadan üretime taşınabilmesi için TTO’ların uluslararası örneklerden de yararlanarak yetkinliklerinin artırılmasına yönelik farkındalık yarattığına dikkat çekti.

Proje kapsamında verilen desteklerden yararlananlar arasında ilginç girişimler de var. Bunlardan biri ACT tarafından desteklenen Ambeent şirketi. 5G teknolojileri ile Wi-Fi ağlarını entegre edebilen bir teknolojiye sahip olan şirket son bir yılda 10 patent başvurusu gerçekleştirdi. 2018 yılında patent sayısını hızla artırmayı hedefleyen şirket global bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.

Ambeent kurucu ortağı Sinem Ergen 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne hitap edecek monopol bir şirket olmayı hedeflediklerini söyledi.