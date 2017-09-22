Teknoloji lisesi açıldı

Sancaktepe’deki kampüsünde eğitim ve öğretim hayatına başlayan bir özel lise standart Anadolu Lisesi eğitiminin yanı sıra, dijital okur-yazarlık, farklı programlama dillerinde kodlama, mobil uygulama geliştirme, donanım üretim yetkinlikleri, siber güvenlik, veri tabanı programlama, tasarım yetkinlikleri ve proje yönetimi gibi dersler veriyor. Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink) kurucusu ve CEO’su Zeynep Dereli’nin ev sahipliğinde 20 Eylül’de düzenlenen resmi açılışa, eğitim sektörünün ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Tören sırasında, gelecek yıl kapılarını açacak Ayazağa’daki kampüsün imza töreni de gerçekleştirildi.

MEZUNLAR YÜKSEK DQ’YA SAHİP OLACAK

Açılışta bir konuşma yapan Zeynep Dereli, geleceğin ihtiyaçlarını analiz ederek hazırlanan müfredatıyla farklı meslek gruplarında başarılı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi. Okulun her öğrencisini çok iyi seviyede teknoloji okur-yazarı olarak donatmak ve öğrencilerin tercih ettikleri en iyi üniversiteye girebilmelerini sağlamak misyonuyla kurulduklarını ifade eden Dereli, “Bir zamanlar yalnızca IQ konuşulurdu ve başarının buna bağlı olduğu düşünülürdü. Sonradan EQ’yu keşfettik ve başarı için IQ’dan daha değerli ve belirleyici olduğunu öğrendik. Tink yeni nesil eğitiminde ise, IQ ve EQ’nun yanı sıra DQ (Dijital zeka) da veriliyor. Mezunlarımız bu yetkinliklerin tamamını alıyor. Gelecek 20 yılda DQ’su düşük bireyler ve toplumların fakirleşeceğini düşünüyorum. Mezunlar hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar, yüksek DQ’ları olan başarılı bireyler olacak” diye konuştu.

PROGRAMLAMA DERSLERİ MÜFREDATTA

Okul, teknoloji eğitimi verirken eş zamanlı olarak yaratıcılığı, girişimciliği ve sosyalliği ön planda tutuyor. Anadolu lisesi müfredatına ek olarak; proje yönetimi, girişimcilik, ‘Java’ ile programlama, ‘C#’ ile programlama, ‘Python’ ile programlama, ‘Android Studio’ ile mobil uygulama geliştirme, donanım üretim yetkinlikleri, siber güvenlik, veri tabanı programlama, tasarım yetkinlikleri, dijital okur-yazarlık gibi dersler de yer veriliyor.