Teknoloji harikası yataklarda Büyük İNDİRİM...

Uyku, nefes almak, yemek yemek ve su içmek gibi sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Vücudun kendisini yenilediği dönemdir. Bu yenilenmeye izin vermezseniz bedeniniz ruhunuzdan önce yaşlanır. İyi yaşamanın, huzurlu ve sağlıklı olmanın yolu, her şeyden önce iyi bir uykudan geçer. İyi bir uyku içinse doğru yatağı seçimi çok önemlidir. Doğru bir yatak, vücudun doğal omurga eğrisini korumasına yardımcı olurken, yanlış seçilmiş bir yatakta uyumak, kaslar, sinirler ve damarlar üzerinde baskı yaparak bel ve sırt ağrılarının oluşmasına neden olabilir. Yaşamımızın 3’te birini geçirdiğimiz uyku ortamı aslında en fazla yatırım yapmamız gereken alanlarından biridir.

İşbir Yatak, uyku sağlığının sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden olduğu inancıyla, yatak ve uyku konforuna dair kaliteli, sağlıklı ve teknolojik ürünler üretiyor. İlk olarak NASA tarafından geliştirilen viskoelastik malzemeyle, 5 yılı aşkın ar-ge faaliyetlerinin ardından, yatak sektöründe devrim niteliğindeki “VİSKOELASTİK AKILLI YATAK VISCOSTAR”ı üreten İşbir Yatak uyku sektörüne kazandırdığı diğer teknolojilerle de, Türkiye’de yatak sektöründe kalite ve sağlık bilincinin hızla ilerlemesinde önemli role sahip.



Sağlıklı bir uyku için gereken tüm teknolojiler İşbir Yatak’ta…





Son yıllarda uyku konforuyla ilgili artan sağlık bilinciyle birlikte tüketici eğilimlerinin değişim gösterdiği gözlemleniyor. Günümüzde artık tüketici yatmak için herhangi bir yatak seçmek yerine, özellikleriyle kişisel ihtiyaçlarına en doğru çözüm olacak bir ürün seçmeyi tercih ediyor. Tüketiciler, yatağın bir sağlık ürünü olduğu farkındalığı ile, tercihini, ucuz ve sağlıksız ürünlerden, özellikli ürünlere kaydırmaya başlamış durumda.



İşbir Yatak, misyon olarak benimsediği, “dünyada gelişen teknolojiyi sektöre adapte etme” ilkesi doğrultusunda, ürettiği üstün teknoloji yataklar ile sağlığına ve konforuna önem verenlerin birinci tercihi. Kullandığı “açık hücreli visko teknolojisi”, sadece İşbir Yatak için Türk mühendisleri tarafından üretilen patentli “polimer yay teknolojisi”, tüm yataklarda kullanılan ve ultra hijyen sağlayan lisanslı “Quallofil® Allerban®” dolgu teknolojisi, yatakların lavanta kokmasını ya da A,C ve E vitamini deposu olmasını sağlayan özel “nanoteknoloji” ile üretilmiş yatak kumaşları, anti-stres etkiye sahip yatak, at saçı yatak, hindistan cevizi özlü yatak, masaj yapan yatak, sporcular için özel nem tutmayan, dolayısıyla uykuda terleme sorunu önlemeye yardımcı olan yatak, yatak kliması gibi yeniliklerle, her anlamda ve her zaman pazarda yatak modasının öncüsü konumunda.

Teknolojik yatak denince akla ilk olarak İşbir Yatak geliyor...

İşbir Yatak, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında konusunda uzman kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde olmaya devam ediyor ve ürünlerinde kullandığı tüm teknolojileri laboratuvarlarda test ettirip sertifikalandırıyor.

İşbir’in Uyku konforuna getirdiği yeniliklerden birkaçı...



Açık Hücreli Visco Teknolojisi – Yatak ve uyku konforunda uzay teknolojisi

Akıllı yataklarda açık hücreli, vücut ısısı ve basıncına duyarlı, akıllı hafıza hücreleri içeren viskoelastik malzeme bulunur. Bu malzeme yatıldığında yatağın vücudunuza uyguladığı basıncı minimuma indirger ve sıradışı bir rahatlık sağlar.



Quallofil® Allerban® Dolgu Teknolojisi – Anti-mite, anti-mantar ve anti-bakteriyel etkili dolgu elyafları

Tüm yataklarda dolgu malzemesi olarak kullanılan Quallofil® Allerban® elyaf, anti-bakteriyel, anti-mantar ve anti-mite özelliktedir. Hijyen konusunda üstün niteliklere sahip bu ürün Türkiye'de sadece İşbir Yatak tarafından kullanılmaktadır. Allerban'ın mantar oluşumunu ve bakterileri önlemeye yardımcı olduğu A.B.D. ve Fransa'da bağımsız testlerle kanıtlanmıştır. (IFTH Sertifika No: LYC-04-2023, ISEGA Setfifika No: 4986/13-2). İşbir Yatak portföyünde aynı özellikli elyaflarla üretilmis beyaz ev tekstili ürünleri de bulundurmaktadır.





Hijyen Teknolojisi – Yatağınızı bakterilerden koruyacak çok özel hijyen teknolojisi



Yataklarda kullanılan süngerler bebeklerin ve çocukların kullanımına uygun 1. sınıf öko-tex sertifikasına sahiptir. Tüm yatak kumaşlarına, bakterilere karşı lisanslı HealthGuard™ apresi uygulanmış ve yataklarda kullanılan lisanslı Quallofil® Allerban® elyaflar anti-bakteriyel, anti-mite, anti-mantar özelliktedir. Tüm yataklarda klasik keçeye göre çok daha hijyenik ve sağlıklı olan "REBOUND" kullanılmaktadır.





















Polimer Yay Teknolojisi – Türkiye’de ilk ve tek polimer yay teknolojisi (Patentli ürün)

Ses yapmayan, dayanımı metal yaylara oranla artırılmış, vücuda göre farklı sertliklerde kullanılabilen, Türk mühendislerinin tasarımı patentli bir yay teknolojisi kullanılmaktadır. Özellikle, metallerin vücudun ihtiyaç duyduğu doğal manyetik enerjiyi bozması sonucu uyku ile ilgili yaşanan problemleri önlemede fayda sağlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji yine Türkiye’de sadece İşbir Yatak tarafından kullanılmaktadır.











Nanoteknoloji - Nanoteknoloji ile yatağınız ister A,C ve E vitaminleri deposu ister lavanta kokulu VISCOSTAR Akıllı Yataklar’da kullanılan kumaşlara nanoteknoloji yöntemi ile A,C,E vitaminlerini uygulanmıştır. Mikrokapsüllerin içerisine yerleştirilen vitamin molekülleri, kapsüllerin uyku sırasında kırılmasıyla, cildin gençleşmesi, vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi A,C ve E vitaminlerinin bir çok faydasını uyku ortamına taşır. “Vitamin ACE”, uluslararası akreditasyona sahip Hohenstein Laboratuarları’nda test edilip onaylanmış bir üründür. Lavanta kokulu yataklarda aynı teknoloji ile üretilmektedir.















Anti-stres Teknolojisi – Vücudu streten arındıracak teknoloji yatağınızda

Vücudu ve zihni stresten arındırmak çok önemlidir. Bu teknoloji ile üretilen yatak kumaşında denizyosunu özleri ve karbon fiberler kullanılmaktadır. Mükemmel elektrik iletkenliğe sahip karbon fiberler, vücudunuzda gün boyu biriken elektriği, uykunuz sırasında atabilmenize ve denizyosunu özlerinin yenileyici özelliği ile tazelenmenize yardımcı olur. Bu sayede, uyku sırasında sıradan bir stres önleyici özellikten çok daha fazlasını sunar.

Unutmayalım... Hayatta bize sunulmuş en güzel hediye, yeni bir güne uyanmatır...

