TEKNOLOJÄ°, GÃœVENLÄ°K VE KALÄ°TE SKODA'DA STANDART

"TÃ¼rkiye'de binek otomobil pazarÄ± Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 16 bÃ¼yÃ¼rken, Skoda olarak pazardan daha fazla bir bÃ¼yÃ¼me elde ederek satÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re %20 artÄ±rdÄ±k. BÃ¶ylece 2 yÄ±l iÃ§erisinde %123'lÃ¼k bir bÃ¼yÃ¼me baÅŸarÄ±sÄ±na imza attÄ±k. Globalde ise yeni bir rekor kÄ±rarak, 879 bin adetlik bir teslimat gerÃ§ekleÅŸtirdik.Â Â Â Â Â



Yeni lansman stratejimizle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde her 6 ayda bir yeni bir Ã¼rÃ¼nÃ¼ pazara sunmayÄ± hedefliyoruz. Buna Yeti Greenline ile baÅŸladÄ±k. YÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde akÄ±llÄ± ÅŸehirli modelimiz Citigo'yu, 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n hemen baÅŸÄ±ndaysa B sedan segmentindeki temsilcimiz A Entry modelimizi tÃ¼keticinin beÄŸenisine sunacaÄŸÄ±z. ÃœrÃ¼n Ã§eÅŸitliliÄŸimizi yeni motor seÃ§enekleriyle de destekleyeceÄŸiz.Â YÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Fabia ve Roomster 1.6 dizel motorlarÄ±mÄ±zÄ± ve 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n hemen baÅŸÄ±nda Fabia ve Roomster'Ä±n otomatik vites seÃ§eneklerini pazara sunuyor olacaÄŸÄ±z. Bundan sonra da her 6 ayda bir yeni bir modelle markamÄ±zÄ±n ataÄŸÄ±nÄ± devam ettirirken ayrÄ±ca Ä°stanbul Avrupa yakasÄ±, MuÄŸla, EskiÅŸehir, BalÄ±kesir, AydÄ±n, Sivas gibi ÅŸu an iÃ§in yetkili satÄ±cÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde yeni iÅŸ ortaklarÄ±yla yeni mÃ¼ÅŸterilere ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."

GÃœÃ‡-TEKNOLOJÄ°-KONFOR: SKODA YETI



Skoda SUV segmentinde kalite, teknoloji, performans ve konforu aynÄ± araÃ§ta isteyenler iÃ§in YETI'yi sunuyor.



TÃ¼rkiye pazarÄ±na sunulan 1.2 TSI motora sahip YETI, 5.000 d./dk.'da 105 beygir gÃ¼cÃ¼ Ã¼retiyor. 175 nm deÄŸerindeki geniÅŸ devir bandÄ±nda sunduÄŸu torkuyla performans beklentilerini karÅŸÄ±lÄ±yor. DSG otomatik ÅŸanzÄ±man performansÄ±yla sÃ¼rÃ¼ÅŸ konforunu en Ã¼st noktaya Ã§Ä±kartÄ±rken, dÃ¼ÅŸÃ¼k yakÄ±t tÃ¼ketimiyle de Ã§evreci bir yaklaÅŸÄ±m sergileyen YETI, yÃ¼ksek oturma pozisyonuyla problemsiz gÃ¶rÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±na sahip. ÃœstÃ¼n ses yalÄ±tÄ±mÄ± sessiz bir sÃ¼rÃ¼ÅŸ konforu saÄŸlarken, sÃ¼spansiyon sistemi en zor yol koÅŸullarÄ±nda bile konfordan Ã¶dÃ¼n vermiyor. ESC fren sistemiyle her virajÄ± sorunsuz alÄ±rken, hassas direksiyon sistemi ve frenler Skoda YETI'yi bu sÄ±nÄ±fÄ±n en iddialÄ± modeli yapÄ±yor. BirÃ§ok saklama gÃ¶zÃ¼nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ± YETI'nin iÃ§ mekÃ¢nÄ±nda fonksiyonellik Ã¶n planda tutuluyor.



SKODA Yeti GreenLine 1.6 TDI ile siz tasarruf edin, doÄŸa kazansÄ±n.



SÄ±nÄ±fÄ±nda en dÃ¼ÅŸÃ¼k yakÄ±t tÃ¼ketimi 4,6 lt/100 km, en dÃ¼ÅŸÃ¼k karbon emisyonu 119 gr/km.



Åžubat ayÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulan, 1.6 TDI 105 beygir gÃ¼cÃ¼ndeki dizel motora sahip Yeti Greenline, 4,6 litre ortalama yakÄ±t tÃ¼ketimi ve 119 g/km CO2 emisyon deÄŸerleriyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekiyor. Yeti Greenline, Start & Stop sistemi, fren enerjisi geri kazanÄ±m Ã¶zelliÄŸi, aerodinamik iyileÅŸtirmeler ve dÃ¶nme direnci dÃ¼ÅŸÃ¼k lastikler gibi Ã¶ne Ã§Ä±kan Ã¶zellikleriyle kompakt SUV sÄ±nÄ±fÄ±nda tasarruf ve Ã§evreye duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± temsil ediyor. TÃ¼m donanÄ±m seviyelerinde standart olarak sunulan Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ESC) ve segmentinde benzersiz bir Ã¶zellik olan Varioflex deÄŸiÅŸken arka koltuk sistemi gibi Ã¶zelliklerle Yeti Greenline deÄŸiÅŸken kullanÄ±m gereksinimlerine kendini uyarlayabiliyor.



* YukarÄ±da belirtilen tÃ¼ketim deÄŸerleri, tÃ¼m otomobil markalarÄ±nda olduÄŸu gibi EEC 80/1268/EC direktifi uyarÄ±nca ortalama yakÄ±t tÃ¼ketimi ortamalarÄ±na gÃ¶re alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r ve tÃ¼ketici kullanÄ±m alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±na gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterebilir.

ASALETÄ°N SÄ°MGESÄ°: SKODA SUPERB



TÃ¼rkiye pazarÄ±na girdiÄŸi gÃ¼nden bu yana bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan Superb, bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve Skoda'nÄ±n tÃ¼m modellerinde olduÄŸu gibi konfor ve performans Ã¶zelliklerine ek olarak sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n en geniÅŸ iÃ§ hacmini sunuyor.



Superb 125 beygir gÃ¼cÃ¼ndeki 1.4 TSI benzinli ve 105 beygir gÃ¼cÃ¼ndeki 1.6 TDI dizelÂ motor seÃ§eneklerinin yanÄ± sÄ±ra, 140 ve 170 beygir gÃ¼cÃ¼ndeki 6 ileri DSG ÅŸanzÄ±mana sahip 2.0 TDI motorlar, otomotik ÅŸanzÄ±man ve 4x4 Ã§ekiÅŸ Ã¶zellikleriyle farklÄ± beklentilere hitap ediyor. Skoda'nÄ±n Simply Clever felsefesiyle geliÅŸtirilmiÅŸ olan Ã§ift aÃ§Ä±lÄ±r bagaj kapaÄŸÄ± sistemi segmentinde Superb'in ayÄ±rt edici Ã¶zelliÄŸi olarak gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor.

O BÄ°R EFSANE: SKODA OCTAVIA



Skoda tarihinde ayrÄ± bir yere sahip olan ve dÃ¼nya Ã¼zerinde en Ã§ok tercih edilen Skoda modeli olarak efsaneleÅŸen Octavia, yenilenen yÃ¼zÃ¼, zenginleÅŸtirilen donanÄ±m ve motor seÃ§enekleriyle hak ettiÄŸi koltuÄŸu bÄ±rakmaya niyetli gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.



Octavia'da 10 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir Ã¼retilen ve baÅŸarÄ±sÄ± kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ 102 beygir gÃ¼cÃ¼ndeki 1.6 MPI benzinli motor seÃ§eneÄŸi devam ederken, 122 beygir gÃ¼cÃ¼ndeki 1.4 TSI motor, beraberinde 7 ileri DSG ÅŸanzÄ±manla zenginleÅŸtirildi. 105 beygir gÃ¼cÃ¼ndeki 1.6 TDI CR dizel motor, sahip olduÄŸu 7 ileri vitesli DSG ÅŸanzÄ±man 100 kilometrede 4,2 litrelik yakÄ±t tÃ¼ketimiyle gerek ekonomik, gerekse Ã§evreci bir sÃ¼rÃ¼ÅŸ konforu saÄŸlÄ±yor.



Ã–zel sipariÅŸle temin edilip kiÅŸiselleÅŸtirilebilen Scout ve RS versiyonlarÄ±nÄ± da portfÃ¶yÃ¼ne ekleyen Octavia, yeni yÃ¼zÃ¼yle sportif bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m kazanÄ±rken, iÃ§ tasarÄ±mÄ± ve zengin donanÄ±mlarÄ±yla bir Ã¼st sÄ±nÄ±fa da gÃ¶z kÄ±rpÄ±yor.

Ã‡OK AMAÃ‡LI: SKODA ROOMSTER



Skoda Roomster, ergonomik tasarÄ±mÄ±, zengin donanÄ±mÄ± ve Ã¼stÃ¼n konfor Ã¶zellikleriyle hitap ettiÄŸi MPV segmentinin en dikkat Ã§ekici aracÄ±.



ABS fren sistemi, sÃ¼rÃ¼cÃ¼, yolcu hava yastÄ±klarÄ±, klima, elektrikli ve Ä±sÄ±tmalÄ± yan aynalarÄ±, 1.780 litreye ulaÅŸabilen geniÅŸ bagaj hacmiyle Roomster, kullanÄ±cÄ±larÄ±na birÃ§ok farklÄ± amaÃ§ iÃ§in kullanÄ±m imkÃ¢nÄ± sunuyor. Ãœzerinde geliÅŸtirmeler yapÄ±larak yakÄ±t tÃ¼ketimi ve sessizliÄŸi iyileÅŸtirilen 1,2 litre 70 beygir gÃ¼cÃ¼ndeki HTP benzinli motorla satÄ±ÅŸa sunulan Roomster, hafif ticari combi araÃ§larÄ±n fiyat seviyesinde satÄ±ÅŸa sunulan bir binek otomobil modeli olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, ticari araÃ§larÄ±n binek araÃ§lara gÃ¶re tabi olduÄŸu ek sorumluluk ve kÄ±sÄ±tlamalardan etkilenmemesi ve kullanÄ±cÄ±larÄ±na senelik maliyetlerle gÃ¼zergÃ¢h seÃ§imlerinde bÃ¼yÃ¼k bir avantaj saÄŸlÄ±yor.

ÅžÄ°MDÄ° DAHA EKONOMÄ°K: SKODA FABIA



DetaylÄ± bir tasarÄ±m deÄŸiÅŸikliÄŸi yaÅŸayan Fabia, B segmentinde giriÅŸ seviyesinden itibaren sunduÄŸu standartlar, iÃ§ mekÃ¢n kalitesi ve 300 litrelik bagaj hacmiyle dikkat Ã§ekiyor.



Yeni yatay hatlarÄ±yla daha sÄ±cak bir Ã§izgi yakalayan Fabia, kabin iÃ§erisinde kullanÄ±lan yeni malzemelerle kavuÅŸtuÄŸu gÃ¶rsel zenginliÄŸi, krom detaylarla daha da zarif hale gelen vites kolu ve el freni kolunda da yansÄ±tÄ±yor. Ralli parkurlarÄ±nda baÅŸarÄ±dan baÅŸarÄ±ya koÅŸan Fabia S2000 ile aynÄ± genleri paylaÅŸan Fabia RS, 1.4 TSI 180 beygir gÃ¼cÃ¼ndeki benzinli motoru ve 7 ileri DSG ÅŸanzÄ±manÄ±yla Fabia Ã¼rÃ¼n grubunda performans ve tasarÄ±m bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n doruk noktasÄ±nÄ± temsil ediyor.Â Â

SKODA Kasko



Skoda, mÃ¼ÅŸteri memnuniyeti ilkesi doÄŸrultusunda oluÅŸturduÄŸu "Skoda Kasko" sistemiyle Skoda araÃ§ sahiplerine benzersiz bir fÄ±rsat daha sunuyor. TÃ¼rkiye geneline yayÄ±lmÄ±ÅŸ tÃ¼m Skoda yetkili servislerinde geÃ§erli olacak "Skoda Kasko"; cam dahil, yetkisiz kiÅŸilerce Ã§ekilme, sigara yanÄ±ÄŸÄ± ve poliÃ§ede belirtilen daha birÃ§ok risk sonucu meydana gelebilecek hasarlarÄ±n onarÄ±mÄ±nÄ± garanti altÄ±na alÄ±yor. Sadece otomobille sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayan "Skoda Kasko" ayrÄ±ca ÅŸahÄ±slara saÄŸlÄ±k, evlere eÅŸya ve yangÄ±n teminatÄ± da saÄŸlÄ±yor.



AraÃ§ta meydana gelebilecek birÃ§ok risk sonucu oluÅŸacak hasarlarÄ±nÄ±zda, Skoda yetkili servislerinde orijinal parÃ§alar kullanÄ±larak yapÄ±lan onarÄ±mlar sonucu ortaya Ã§Ä±kacak bedel, "Skoda Kasko" tarafÄ±ndan eksiksiz olarak karÅŸÄ±lanÄ±yor. "Skoda Kasko" ayrÄ±ca, dÃ¶nemsel olarak yapÄ±labilecek servis kampanyalarÄ±ndan faydalanabilme imkÃ¢nÄ± tanÄ±rken, yetkili servislerde Ã¶ncelikli hizmet avantajÄ± da saÄŸlÄ±yor.

SKODA Finans



TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncÃ¼ tÃ¼ketici finansman ÅŸirketi Volkswagen DoÄŸuÅŸ Finans (Vdf) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda hizmet veren Skoda Finans, Skoda marka tÃ¼m araÃ§lar iÃ§in Ã§ok avantajlÄ± kredi imkÃ¢nÄ± saÄŸlÄ±yor. Skoda marka araÃ§ alacak mÃ¼ÅŸterilere, Skoda showroom'larÄ±ndan Ã§Ä±kmadan tek noktadan kredi imkÃ¢nÄ± sunan Skoda Finans, tÃ¼keticilerin satÄ±n almak istedikleri araÃ§lar iÃ§in bÃ¼tÃ§e ve Ã¶deme ÅŸartlarÄ±na uygun avantajlÄ± kredi seÃ§enekleri sunuyor. Vdf mÃ¼ÅŸterileri; hem araÃ§ kredisini, hem de markasÄ±na Ã¶zel kaskosunu tek Ã¶deme planÄ±nda tek noktadan kolaylÄ±kla Ã¶deme rahatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yorlar.



Vdf'nin krediyle birlikte verdiÄŸi sigorta Ã¼rÃ¼nleri arasÄ±nda yer alan FullPlan (Kredi+Kasko), FullLife (UzatÄ±lmÄ±ÅŸ Garanti), FullKoruma (Kredi Koruma SigortasÄ±) ve FullDestek (TÃ¼zel ve Bireysel Kredi Koruma SigortasÄ±) tÃ¼keticiye pek Ã§ok avantaj sunuyor.



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