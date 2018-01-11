Teknoloji fuarına elektrik yetmedi

Las Vegas’ta düzenlenen tüketici elektroniği fuarında öne çıkan konulardan biri akıllı şehirler ve bağlantılı yaşam oldu. Sensörlerin internete bağlanarak algoritmalarla insanların hayatını kolaylaştıran bu ütopik dünyaya, Alman teknoloji şirketi Bosch’tan örnekler geldi.





Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2018’de konuşulan konulardan biri de akıllı şehirler ve bağlantılı yaşamdı. Sensörlerin internete bağlanarak insanların hayatını kolaylaştırmak için çalışan teknoloji şirketleri, birçok yenilikle fuar katılımcılarının karşısına çıktı. Trafik sıkışıklığına son vermek, elektrik tüketimini azaltmak, hem evlerde hem de sokakta daha güvenli olmak veya sel gibi doğal afetleri önceden tahmin etmek, bağlantılı dünyanın sunduğu özellikler arasında. Üzerinde durulan bu fikirler, ilk duyulduğunda gerçekleşmesi güç ve ütopik gibi gelebilir. Ancak teknoloji şirketleri, bağlantılı dünya konusunda geliştirdikleri çözümlerle CES 2018’de dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Bu şirketlerden biri de Bosch oldu.





YENİ STRATEJİ GELİŞTİRDİ

Geliştirdiği sensörlerle adını duyuran şirket, yeni stratejisi kapsamında bağlantılı yaşam için çözümler geliştirmeye başladı. Düzenlenen basın toplantısında şirketin yeni stratejisinden bahseden Bosch Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Stefan Hartung, artık ‘3S’ olarak ifade edilen üçlü stratejiyle hareket edeceklerini anlattı. Hartung, “Bu strateji software (yazılım), sensörler ve servislerden oluşuyor. Sensörlerimiz ağa bağlı şehrin gözleri ve kulakları diyebiliriz. Bu durumda, beyni de bizim yazılımımız oluyor. Kullanıcıları ve şirketleri birbirine bağlamak için gereken tüm fonksiyonları sağlayan açık yazılım platformunu sunuyoruz. Burada yapay zekâyı da giderek daha fazla kullanıyoruz” dedi. Bosch’un sensör, yazılım ve servis birleşimiyle geliştirdiği örnek çözümleri anlatan Hartung, bu dünyanın artık ütopik olmadığını vurgulayarak, “Tüm bu teknolojiler, şu anda mevcut” dedi.





CES KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

CES 2018’in ikinci gününe elektriklerin kesilmesi damga vurdu. Las Vegas’ta bir gün aralıksız yağan yağmurdan sonra şehrin elektrik şebekeleri hasar gördü ve fuar alanında yaklaşım 2-3 saat boyunca elektrikler kesildi. Fuar katılımcıları, akıllı telefonların ışıklarını yakarak karanlıkta da olsa ürün incelemelerine devam etti. Teknoloji dünyasının en büyük fuarı olarak kabul edilen CES 2018’de yaşanan bu durum, sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Buna ek olarak aralıksız süren yağış sonrası CES 2018’in tavanlarından su sızıntıları oldu. Teknoloji devleri stant alanlarına kovalamak koyarak önlemler almaya çalıştı.





BOSCH'UN ODAKLANDIĞI YENİ TEKNOLOJİLER



Dijital koruyucu melek: Yolda tek başına yürümekten korkanlar olabiliyor. Bunun için geliştirilen Vivatar adındaki cihaz ve uygulama, kullanıcıların koruyucu meleği olmayı amaçlıyor. Geliştirilen bozuk para büyüklüğündeki bir cihaz olan Vivatar, bluetoothla akıllı telefonlara bağlanıyor. Kullanıcılar korktuklar noktada konumlarını aktif hale getirerek sevdikleriyle paylaşıyor. Acil durumlarda ise cihazın üzerine iki kez basmak yeterli. Verilen alarm durumuyla tanımlanan kişilere ve Bosch Acil Müdahale Asistanı’na bilgi veriliyor.



Otonom vale: Park yeri bulmak için zorlanan kullanıcılar için harekete geçen Bosch, otonom bir vale geliştirdi. Sürücüler, otopark alanlarının girişinde otonom vale servisini aktif hale getirerek araçlarından iniyor. Otonom vale hizmeti devreye girerek araçların sürücüsüz olarak park edilmesini sağlıyor. Araçlar teslim alınmak istediğinde ise akıllı telefon uygulaması üzerinden tek tuşa basılarak kapıya çağırılıyor.



Elektrik kesintisine çözüm: Büyük bina komplekslerine enerji verebilen küçük ve bağımsız enerji yönetimi sistemi olan mikro şebekeler Bosch’un odaklandığı alanlardan. Hava koşulları veya güvenlikle bağlantılı bir kesintinin genel şebekeyi etkilemesi durumunda, Bosch mikro şebekeleri alternatif akım (AA) yerine doğru akımla (DA) çalışıyor. Şebekede yapılan bu değişiklik yüzde 10’a kadar enerji tasarrufu sağlıyor.



Otomobillerde tuşsuz tasarım: Akıllı telefonlarla gelen tuşsuz tasarımlar, otomobillerin kokpitlerinde de var. CES 2018 için geliştirilen araçta, bir kokpit kamerası ve ses tanıyıcı yazılım yer alıyor. Bu sayede sürücüyü tanıyan sistem, kullanıcıların kişisel koltuk ve ayna ayarlarının yanı sıra favori şarkı listelerini de otomatik olarak yüklüyor. Birbiriyle bağlantılı olarak çalışan 5 ayrı gösterge paneli de kullanıcıların araç kullanımını daha güvenli bir hale getiren deneyim sunuyor.



Erken sel uyarısı: Geliştirilen teknoloji sayesinde nehirlerin ve şehirlere yakın diğer su kaynaklarının düzeylerini dijital olarak izleniyor. Olası sel durumları için gerçek zamanlı erken uyarı sağlanıyor. Ultrasonik sensörlü kameralarla su düzeyi, su hızı ve boşaltma debisindeki değişiklikler anlık olarak izleniyor. Kritik eşikler aşıldığında durumdan etkilenen belediyelere, bölge sakinlerine ve işletme sahiplerine SMS aracılığıyla önceden alarm veriliyor.



Araç paylaşım modeli: ‘MyScotty’ adındaki platform, kullanıcıların farklı markaların araçlarının yerel olarak paylaşılmasını sağlıyor. Akıllı telefon uygulaması üzerinden kullanılabilen platformda, binlerce araç, bisiklet ve scooter’a erişim sağlanabiliyor. 2017’nin ortalarında Almanya’da pazara çıkan MyScotty, yakında diğer ülkelerde de piyasaya sunulacak.



Kapıya yaklaşAnı tanıyor:



Bosch’un geliştirdiği akıllı ev sistemlerinde ilgi odağı olan ürünlerden biri yeni nesil dış mekan kamerası oldu.



Görüntü tanıma teknolojisine sahip olan model, kapıya yaklaşan kişiyi daha zili çalmadan tanıyor. Buna göre akıllı ev sistemine bildirimler gönderen sistem, evlerdeki güvenlik önlemlerini de en üst seviyeye çıkarıyor.



Özellikle sistemin projektöre teknolojisine sahip olan akıllı abajur sistemiyle entegre olarak çalışması fuar katılımcılarının ilgisini çekti.



En doğru güvenlik:

Eyes adındaki iç mekan kamerası, alarm çalma anlarında elde ettiği görüntülerle alarmın doğruluğunu kontrol ediyor.



Örneğin; alarmın bir evcil hayvandan dolayı çalması durumunda, ev sahiplerini rahatsız etmiyor.



Ancak ciddi bir durumsa, ev sahiplerine konunun içeriğine göre bildirimler gönderiyor. Kameranın görüş açısının 60 derece olduğu da paylaşılan bilgiler arasında.



Trafik sorununu bitirecek: Büyük şehirlerdeki trafik sorununu çözmek için geliştirilen ‘BePart’ adındaki platform, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde trafiği farklı noktalara yönlendiriyor. Bu sayede kullanıcılar, boş olan yolları paylaşımlı olarak kullanarak tıkanıklığı önlüyor. İşe gidip dönen kişiler yol durumundan gerçek zamanlı tavsiyeler alabiliyor ve rotalarını buna göre ayarlayabiliyorlar. İlk pilot projeler, 2018 yılında Almanya’nın birkaç şehrinde uygulanacak.