Teknoloji eğitiminde ne durumdayız?

Bir araştırma şirketi, Türkiye’nin teknoloji eğitimindeki durumunu inceledi. NG Araştırma şirketi, Aralık 2017’de, online bir kamuoyu araştırma platformu üzerinden Türkiye’nin demografisini yansıtacak şekilde 750 kişinin katılımıyla araştırma yaptı. Araştırmanın en çok göze çarpan sonuçlarından birisi; Türkiye’nin eğitimde teknolojiye yeteri kadar yer vermediği görüşü.

İNTERNET ORTAMINA GÜVEN AZ

Araştırmada “Çocuklar teknolojiyle ne zaman tanışmalı?” sorusuna çoğunluk, “Onların okula başladığı ilk yıllarda” yanıtını veriyor. Çalışmayla, teknolojik eğitimin yetersiz kalmasının, internet kullanım davranışlarında da kendini gösterdiği tespit ediliyor. Katılımcıların geri dönüşlerine göre, insanlar internet ortamına fazla güvenmiyor. Her ne kadar doğru şekilde kullanıldığında ciddi güvenlik sorunları oluşturmasa da, fotoğraf ve lokasyon dâhil, kişiye özel herhangi bir bilgiyi internette paylaşırken, insanlar iki kere düşünüyor.



“OKULLARDAKİ TEKNOLOJİK DEĞİŞİM HIZLANMALI”

Teknolojinin geleceği belirlediği günümüzde, halkın Türkiye’deki teknolojiye ve teknolojik eğitime, kimi zaman iyimser kimi zaman da kötümser baktığı görülüyor. Verilen devlet destekleriyle teknolojik yatırımların desteklenmesi, dünya genelinde teknolojiye katkılarımızı artırdığımız bakış açısını kuvvetlendiriyor. Diğer taraftan okullardaki teknolojik değişimin daha da hızlanması önemli bir beklenti olarak karşımıza çıkıyor.



FOTOĞRAFLAR TANIDIKLARA AÇIK

Araştırmadan çıkan diğer sonuçlar şu şekilde:

- Her 10 kişiden 7’si, okulların teknolojiyle ilgili yeterli eğitim vermediğini söylüyor.

- İki katılımcıdan 1’i ise Türkiye’nin dünya genelinde teknolojinin gelişmesinde ve ilerlemesinde az katkısı olduğunu, her 4 kişiden 1’i ise önemli katkılarda bulunduğunu düşünüyor.

- Çoğunluk interneti güvenilir bulmuyor. Her 10 kişiden 7’si kişisel bilgilerini, 6’sı ise internet alışverişi sırasında kredi kartı bilgilerini paylaşmayı güvenilir bulmuyor.

- Her 10 kişiden 6’sı, fotoğraflarını paylaşmak için interneti güvenli görmüyor. Bu nedenle insanlar fotoğraflarını herkese açık halde değil, sadece seçtikleri kişilerle paylaşmayı tercih ediyor.