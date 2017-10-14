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Teknoloji devlerinin CEO’ları günde ne kadar uyuyor?

Hürriyet Haber
14.10.2017 - 12:52 | Son Güncelleme:

Milyarlarca dolar piyasa değeri bulunan teknoloji şirketlerini yöneten CEO'ların çalışmaya ne kadar vakit ayırdığı ortaya çıktı. Listede Apple'ın CEO'su Tim Cook'un, sabah 4 olmadan uyanması ve şirkete en erken giren ve en son çıkan isim olması dikkati çekiyor.

Başarmak için çok çalışmanın önemi elbette yadırganamaz. Fakat uzmanlara göre başarının tek etkeni çok çalışmak değil. Erken uyanmak ve güne zinde başlamak da en az çalışmak kadar önemli bir faktör.

Milyarlarca dolar piyasa değeri bulunan teknoloji şirketlerini yönetenler, işte bunlara ekstra önem veriyor. Yenişafak'ın haberine göre örneğin davranış bilimci Dan Ariely, uyandıktan sonraki ilk iki saatin kişinin en verimli zamanı olduğunun altını çiziyor. başka bir deyişle Sabah 9 akşam 6 mesaisi yerine işe erken gelen ve erken çıkanlar daha verimli ve daha başarılı oluyor.

Kendi alanlarında zirveye ulaşmış CEO'ların rutin davranışları da bu iddiayı destekler nitelikte. İşte o isimlerden bazıları…

Tim Cook: Sabah 03.45’te uyanıyor, 4.30’da maillerini kontrol ediyor, 05.00’de sabah sporunu yapıyor ve işe gidiyor. Tim Cook, Apple’da işe en erken gelip, en son çıkan isim.
Steve Jobs: Apple’ın kurucusu ve eski CEO’su Jobs, güne sabah 6’da başlayıp doğrudan işinin başına gidiyordu.
Jack Dorsey: Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Dorsey, sabah 05.30’da uyanıyor ve sabah sporundan sonra çalışmaya başlıyor.
Marissa Mayer: Yahoo’nun eski CEO’su Mayer, yöneticilik döneminde günde sadece 4 saat uyuyordu.
Mary Barra: General Motors’un CEO’su, her sabah 6’da işinin başında olduğunu açıklamıştı.
Tim Armstrong: AOL’nin CEO’su Armstrong, sabah 5’te uyanıyor ve işe giderken dahi şoförü araç kullanırken çalışmaya başlıyor.
Richard Branson: Virgin Group’un kurucusu ve başkanı Branson, her sabah 05.45’te kalkıyor ve sabah sporundan sonra çalışmaya başlıyor.

Etiketler: Richard Branson , steve jobs
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